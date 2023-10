Film tedna / Morilci cvetne lune

Epska kriminalna saga o nizu umorov med pripadniki plemena Osage na začetku dvajsetega stoletja

V Kinodvoru bo, 18. oktobra ob 19.00 premiera najnovejšega filma Martina Scorseseja Morilci cvetne lune. Gre za epsko kriminalno sago o nizu umorov med pripadniki plemena Osage na začetku dvajsetega stoletja, prikazano skozi nenavadno romanco med belim prišlekom Ernestom Burkhartom in staroselko Mollie Kyle.

Na začetku dvajsetega stoletja so pripadniki plemena Osage na svojem ozemlju v Oklahomi odkrili nafto in čez noč postali najbogatejše ljudstvo na svetu. Njihovo bogastvo pa je kmalu pritegnilo pozornost belih priseljencev …

Lokalni vplivnež William Hale velja za prijatelja staroselcev. Ko se iz velike vojne vrne njegov nečak Ernest, ga Hale nagovori, naj se zbliža s premožno Mollie …

"Z Ericom [Rothom] sva uživala pri pisanju prve različice scenarija. Imela je vse trope vesterna – žanra, s katerim sem odraščal – in zelo me je mikalo, da bi šel v to smer. Toda pomislil sem: edina oseba, ki lahko poleg Mollie Burkhart v zgodbo vnese dušo, je njen mož Ernest, to pa zato, ker sta zaljubljena. Šli smo v Oklahomo, v naselbino Gray Horse, kjer so nam pripadniki plemena Osage pripravili veliko večerjo. Neka ženska je vstala in rekla: ‘Veste, Ernest in Mollie sta se imela rada. Ne pozabite tega. Imela sta se rada.’ Pomislil sem: Uau! To je zgodba! ," je zapisal režiser.

yX5giYwrY60