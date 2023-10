TV komentar / Migrantska kriza medije ponovno postavlja pred zahtevne etične dileme

Moč etike

Napoved prispevka o kaznivem dejanju zoper spolno nedotakljivost v oddaji 24ur

© POP TV

Že nekaj dni po vseh družbenih omrežjih odmevajo navedbe, da naj bi bilo v podhodu ljubljanske železniške postaje prišlo do posilstva, ki naj bi ga bili zagrešili prosilci za azil. Policija ostaja skopa z uradnimi informacijami, ne našteva storilcev, ne opisuje dogodka, v skladu z zakonodajo in etičnimi pravili pa seveda ne omenja nacionalnosti ne storilcev ne oškodovancev. Oziroma če se kar držimo njenega uradnega odgovora: »Osumljenec kaznivega dejanja še ni znan. Policisti o dogodku intenzivno zbirajo obvestila in ugotavljajo vse okoliščine. Pri dejanju je bila lažje poškodovana oškodovana oseba kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.«