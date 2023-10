TV komentar / Kako skrbna je z drobnimi popravki Rosvita Pesek, ko ga Janez Janša kaj polomi

Kar milo se nam stori ob tem. Tako materinska, nevidna, kot da se ni nič zgodilo.

Andrej Benedejčič in Rosvita Pesek v ponedeljkovih Odmevih

© TV Slovenija

Čeprav bi bilo logično, da bi se v ponedeljek, po dveh dneh premora, Odmevi začeli s poročilom in oceno stanja v Izraelu in Palestini ali pa z zaslišanjem Tatjane Bobnar v državnem zboru, se Rosvita Pesek ni mogla upreti temi, ki mori in moti sanje vsem novinarjem, ki so notranjo politiko pokrivali že v devetdesetih letih: posvetu političnih strank o volilnem sistemu. Volilni sistem je namreč ideološka srčika SDS, to je vojna, ki jo je SDS bojevala celotna devetdeseta in na koncu dobila leta 2000 trdo klofuto celotnega političnega prostora, ko so vse stranke povedale Janši in kompanjonom: Ne, nočemo večinskega volilnega sistema, nočemo, da boš nekoč imel sam 60 poslancev in lahko delal, kar boš hotel. Seveda to, da si še vedno nihče razen SDS ne želi večinskega volilnega sistema, ni nobena novica niti danes. O volilnem sistemu vznikne razprava vsak mandat parlamenta, pride do javne razprave, to pa je tudi vse. S tem ni seveda nič narobe, brez dvoma pa to ni prva novica za oddajo formata Odmevi. A Rosvita je pač malce nostalgična, pa se ne more upreti tej svoji državniški temi, v kateri se počuti tako suverena.