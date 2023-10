Halloween / Vodnik po klubskih zabavah za Noč čarovnic

Torkova večerna rajanja

Kaj ponuja letošnji 31. oktober? Preverite, kaj smo izbrali za vas za Noč čarovnic oziroma Halloween.

(20.00): Zorica Ljubljana: Sukanica: Pussy Riot Halloween By F.E.M.S. (Lalita Kali , n̶o̶b̶e̶n̶a̶ )

(20.00): Kino Šiška Ljubljana: King Krule (koncert britanskega glasbenika: gostja: OKay Kaya)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Šank'n'roll: Halloween (Donatella, Kleopatra, bbyslava, DJ rit2srajca, DJ Dunjajabi, DJ Surprise)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Halloween (Bright side of the 80′s)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Everything Goes: Halloween (gosta: Dj Raketa in DJ Riba)

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Halloween Dance (Mali floor: DEN7EL, Kovi. Veliki floor: Von Meister, Dulash der DJ, калина)

(23.00): Publika Bar Klub Ljubljana: Etno Halloween (Sumit Maurya, Junzi)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Noč čarovnic (DJ Naj & DJ Protein)