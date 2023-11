TV komentar / Čakajoč zdravniško zbornico

Ta se v dveh tednih na nenavadne izjave dr. Tine Bregant o skrivni moči tetrapaka Alpskega mleka še vedno ni odzvala

Tina Bregant in Jože Možina v oddaji Intervju

Celotna Slovenija je spoznala pediatrinjo in predavateljico na medicinski fakulteti Tino Bregant, ko je v času Janševe vlade kot državna sekretarka ministra Tomaža Gantarja razlagala, kako se ščititi pred virusom kovida. Poznamo jo kot utemeljiteljico ideje, da okužene starostnike pustijo v domovih za upokojence. »Na nivoju zdravstvene oskrbe smo izvedli nekaj, kar se bo izkazalo res kot dobra praksa in kar lahko uporabimo tudi za kasneje,« se je novinarjem hvalila aprila 2020. »Namreč, v domove za ostarele pošljemo ekipo, to se pravi, o tem bolniku, ki bo zbolel v domu za ostarele, odločamo v triažnem postopku – domski zdravnik, domska sestra, zdravnik iz regionalne bolnišnice in zdravnik, ki se spozna na paliativno oskrbo. Na ta način že naredimo prvo triažo in pravzaprav zdravstvo pripeljemo k bolnikovi postelji.« V praksi je bila posledica te »dobre prakse«, da je v Sloveniji za posledicami kovida umrlo nadpovprečno veliko stanovalcev upokojenskih domov, saj v bolnišnice sploh niso prišli, zaradi česar je Slovenija končala med rekorderji po številu smrti na celotnem svetu.