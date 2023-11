Frankfurt po Frankfurtu / Slovenci v prevodih

37. prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu

V knjigarni Konzorcij bodo dopoldne odprli 37. prodajno razstavo Frankfurt po Frankfurtu. Predstavljenih bo približno 4700 najboljših tujih knjig preteklega leta. Naslovna tema letošnjega Frankfurta po Frankfurtu je Slovenci v prevodih. Razstava bo na ogled do 11. novembra.

Letošnji knjižni sejem v Frankfurtu je bil za Slovenijo najpomembnejši doslej, saj se je na največjem knjižnem sejmu na svetu predstavila kot častna gostja. Priprave so bile temeljite in pričakovano je bila uspešna tudi predstavitev slovenske literarne bere, je mogoče prebrati na spletni strani Mladinske knjige.

Na odprtju bo o tem, kako uspešna je bila predstavitev Slovenije na letošnjem jubilejnem 75. frankfurtskem knjižnem sejmu, spregovoril sokurator častnega gostovanja Slovenije na sejmu Miha Kovač, glavna urednica Mladinske knjige in direktorica Cankarjeve založbe Alenka Kepic Mohar pa bo strnila vtise o sejemskem nastopu Mladinske knjige in Cankarjeve založbe ter njunih avtorjev.

Odprtju bo sledila okrogla miza z naslovom Slovenci v prevodih, ki jo bo vodila novinarka Pia Prezelj. Njene sogovornice bodo pristojna za prodajo avtorskih pravic v tujino pri Mladinski knjigi Senja Požar, prevajalka Alexandra Natalie Zaleznik, predsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev Tanja Petrič ter pisateljica in prevajalka Erica Johnson Debeljak.

Najboljše tuje knjige preteklega leta z različnih strokovnih področij ter v zadnjem letu nagrajena leposlovna dela, ki bodo predstavljena na razstavi, je izbrala ekipa knjigarjev Konzorcija pod vodstvom Katarine Modic.

Največ knjig bo izpostavljenih na strokovnem oddelku, kjer bo mogoče izbrati knjige vrhunskih mednarodnih strokovnjakov s področja naravoslovja in družboslovja. Zastopane bodo vse največje svetovne založbe in založbe najpomembnejših univerz ter inštitutov.

Največ razstavljenih priročnikov svetovno znanih založnikov bo s področja kulinarike, osebne rasti in duhovnosti, zdravja in športa. Velika bo tudi izbira knjig s področij slikarstva, oblikovanja, arhitekture, filma, fotografije in glasbe.

Na leposlovnem oddelku pa bo največ pozornosti namenjene slovenskim avtorjem v prevodih, nagrajenim knjigam in finalistom najpomembnejših evropskih literarnih nagrad, še piše na spletni strani Mladinske knjige.