Vsakdo od nas je lahko zaščitnik narave

V Galeriji S na Ljubljanskem gradu bodo danes odprli skupinsko fotografsko razstavo Varuhinje rek

Varuhinja podzemnih voda

© Peter Gedei

V Galeriji S na Ljubljanskem gradu bodo danes, ob 18. uri odprli skupinsko fotografsko razstavo Varuhinje rek. Potujočo razstavo zaznamujeta dva motiva: slovenske reke in ženske - varuhinje, njen namen pa je spodbujanje zaščite naravnih in človeških okolij, predvsem celinskih voda, ter trajnostnega razvoja in zdravega načina življenja v sobivanju z naravo.

Potujoča razstava, ki bo na Ljubljanskem gradu na ogled do 11. februarja, je povezala 19 slovenskih rek, 19 fotografov in 29 varuhinj rek ter s tem fotografe, okoljevarstvene in naravovarstvene strokovnjake, aktiviste, umetnike, ljubitelje umetnosti in narave, novinarje in druge predstavnike civilne družbe, so sporočili z Ljubljanskega gradu.

Fotografska razstava po navedbah organizatorjev sporoča, "da je lahko vsaka ženska varuhinja rek oziroma preneseno širše: vsakdo od nas je lahko zaščitnik narave".

Postavitev, ki je doslej prepotovala že dobršen del Slovenije, od Goričkega do Kanala ob Soči, v tem pogledu služi kot platforma za spoznavanje in povezovanje različnih okoljevarstvenih pobud, stroke in javnosti pri skupnih prizadevanjih za boljšo prihodnost, so še zapisali na Ljubljanskem gradu, kjer so razstavo pripravili v sodelovanju s KUD Center 21.

Na razstavi sodelujejo: Uroš Abram, Katja Bidovec, Metod Blejec, Barbara Čeferin, Božidar Flajšman, Peter Gedei, Arne Hodalič, Nika Hölcl Praper, Katja Jemec, Manca Juvan, Tereza Kozinc, Meta Krese, Borut Krajnc, Matjaž Krivic, Borut Peterlin, Matej Pušnik, Una Rebić, Boštjan Selinšek, Klemen Skubic, Stojan Spetič, Ana Šuligoj, Vedran Tomšić, Matic Zorman in Ajda Zupan.

Razstava na Ljubljanskem gradu bo dopolnjena z novonastalimi fotografijami Sore, Vipave, Rovščice in sotočja Sav ter njihovih varuhinj.

Projekt Varuhinje rek, ki ga vodita Alja Bulič iz ustvarjalnega kolektiva Hupa Brajdič in Erik Valenčič, je namenjen osveščanju o pomenu varovanja vodotokov ter spodbujanju aktivnega državljanstva na tem področju. Projekt povezuje prizadevanja za varovanje narave in človeških okolij z raznolikimi umetniškimi pristopi.