Film tedna / Niti besede

Zgdba o travmatični najstniški izkušnji, ki postavi na preizkušnjo odnos med materjo in sinom

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo, 11. novembra ob 19.00 slovenska premiera filma Niti besede, v Berlinu živeče slovenske režiserke Hanne Slak. Gre za zgodbo o travmatični najstniški izkušnji, ki postavi na preizkušnjo odnos med materjo in sinom, ter ga ob impresivni Mahlerjevi glasbi pulzirajoče stopnjuje vse do silovitega finala. Po projekciji bo sledil pogovor z režiseko Hanno Slak in igralko Maren Eggert.

Ko Nina izve, da se je njen najstniški sin Lars poškodoval v šoli, se znajde pred dilemo: naj pusti vaje z orkestrom in se za nekaj dni posveti svojemu sinu, čeprav bo s tem ogrozila svojo uspešno kariero? Odločitev, ki jo sprejme, je kompromis: za pet dni zapusti München in Larsa odpelje na otok v zahodni Franciji, kjer običajno preživljata poletne počitnice. Tam Nino preganjajo Mahlerjeva glasba in strahovi, da bo zaradi odsotnosti izgubila vse, za kar se je dolga leta trudila, Lars pa postaja vse bolj razdražljiv in se zapira sam vase. Konflikti se množijo, teža neizrečenih besed in zamolčanih skrivnosti je vse hujša. Je bil Lars v šoli priča nasilnemu dogodku?

"Pri svojem delu se vedno znova vračam k temi posledic nasilja. Ne nasilno dejanje kot tako, zanimajo me tisti, ki morda niso neposredno prizadeti, pa vseeno občutijo posledice na svoji koži. Vsakič, ko nasilje vdre v naš vsakdan, pusti bolj ali manj vidno poškodbo. Še posebej tiste manj očitne je težko ozavestiti, ubesediti. Toda brez besed se težko začne proces zdravljenja, razvijajo se vedno bolj patološki vzorci, tako v posameznikih kot v družbi," je zapisala režiserka.

"V javnosti že nekaj časa sledim debati o tem, da je nemogoče živeti uspešno starševstvo in prepričljivo kariero. Želela sem uvesti malo drugačno misel: da je nemogoče imeti uspešno poklicno življenje, če nimamo formativnih izkušenj v intimnih odnosih; bodisi kot starši ali pa v drugem dolgoletno tesnem razmerju. Vzponi in padci, drame, tragedije in radosti dolgoročnih vezi so vir osebne rasti. Mahlerjeve glasbe, kot jo poznamo, ne bi bilo brez življenja, ki ga je živel s svojimi bližnjimi," je še zapisala režiserka.

Hanna Slak je diplomirala iz filmske in televizijske režije na ljubljanski AGRFT. Od leta 2007 živi in dela v Berlinu. Je avtorica več mednarodno nagrajenih igranih, dokumentarnih in eksperimentalnih filmov, med njimi celovečercev Slepa pega, (2002), Tea (2007) in Rudar (2017). Njeni filmi so bili prikazani na festivalih, kot so Berlinale, Rotterdam, Locarno in Varšava. Rudar se je kot slovenski kandidat potegoval za nominacijo za oskarja. Niti besede je režiserkin četrti celovečerec in njen prvi film v nemškem jeziku.

oRffGCrvuCI