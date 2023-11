Omrežja so postala neizogiben del našega vsakdana

Kaj vse vpliva na naše identitete, medsebojne odnose, umetniško ustvarjanje in družbeno interakcijo?

Mestna galerija Nova Gorica bo ob 16. do 30. novembra gostila 24. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint

Mestna galerija Nova Gorica bo ob 16. do 30. novembra gostila 24. mednarodni festival sodobnih umetniških praks Pixxelpoint. Festival bo tudi tokrat bo povezal Novo Gorico in Gorico ter s sodelujočimi umetniki poskušal prikazati vpliv omrežij na življenje in umetnost. Kuratorica festivala je umetnostna zgodovinarka ter kustosinja s področja vizualne in intermedijske umetnosti Nina Jeza, ki si je za temo izbrala Življenje v (o)mrežju.

Omrežja so postala neizogiben del našega vsakdana - od povezanih naprav, družbenih omrežij in globalnih komunikacijskih platform do spletnih skupnosti in virtualne resničnosti. "Vse to vpliva na naše identitete, medsebojne odnose, umetniško ustvarjanje in družbeno interakcijo," so zapisali organizatorji.

Letošnji Pixxelpoint bo skupaj z 28 domačimi in tujimi umetniki ter 13 drugimi sodelujočimi raziskoval, na kakšen način se življenje v omrežju odraža v intermedijski umetnosti. Skozi raznolike umetniške izraze bo poskušal razkriti, kako omrežja oblikujejo našo percepcijo sveta, kako se razvijajo družbene dinamike in kako se umetniki izražajo v digitalnem okolju.

Na festivalu bodo med drugim zastopani umetniki Nikola Radeljković s Hrvaške, Tanja Vujinović, Matej Bizovičar, Boštjan Čadež, Barbara Jazbec, Nika Oblak & Primož Novak ter Ana Pečar iz Slovenije, Andrej Simone Bosco in Alessandro Lupi iz Italije, Simon Weckert iz Nemčije ter Anastasija Kojić iz Srbije.

Svoja dela bodo predstavljali na različnih prizoriščih, poleg Mestne galerije Nova Gorica denimo še v Xcentru, galerijah Tir in Agore ter Carinarnici.

Da bi intermedijsko umetnost v prepletu z znanostjo in tehnologijo približali čim širšemu krogu občinstva, pa so tokrat velik poudarek namenili kulturno-vzgojnim programom. Poleg predavanj in predstavitev bo tako festival ponudil 16 brezplačnih delavnic za vse starostne skupine, od tega devet za organizirane šolske skupine in sedem za preostale obiskovalce.

Ob festivalu bo izšel tudi dvojezičen zbornik, kjer bodo podrobneje predstavljeni vsi predstavljeni projekti in sodelujoči na festivalu.

Festival Pixxelpoint izhaja iz vizualne kulture elektronskih medijev, v vseh teh letih pa je prerasel v festival sodobnih umetniških praks, ki deluje na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. Kot čezmejni projekt ga razvijajo 19 let in bo tudi del uradnega programa Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica leta 2025.