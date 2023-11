TV komentar / Še en populistični udar

Kako smo izvedeli, da je s slovenskim gospodarstvom spet konec, tudi tokrat za vedno, in seveda so krive nevarne delavske pravice

Odvetnik Luka Švab in voditeljica Tanja Starič v torkovih Odmevih

In se je zgodilo, da je gospodarski in obrtni zbornici uspel še en velik populistični udar. Glede beleženja delovnega časa jim je spet uspelo shisterizirati celotno javnost. A brez novinarjev, ki tako radi sodelujejo v lobističnih akcijah teh dveh organizacij, tudi tokrat ni šlo. Po tokratnem populističnem udaru smo se začeli spraševati, ali ne bi morda morali imeti tudi novinarji javno objavljene sezname svojih lobističnih stikov, tako kot politiki. No, saj ne gre za lobiranje, le fino se je družiti z močnimi in bogatimi – in jim pomagati, ko so v stiski.