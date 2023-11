Slovenski knjižni sejem / 260 dogodkov na več kot 2000 kvadratnih metrih

Od 21. do 26. novembra na Gospodarskem razstavišču

© Domen Pal

Na Gospodarskem razstavišču bodo zvečer odprli 39. Slovenski knjižni sejem, ki so ga tematsko naslovili Besedo besedi ter za gostji izbrali mesto Šoštanj in državo Srbijo. podelili Za obiskovalce bo sejem odprt od 21. do 26. novembra.

Slovenski knjižni sejem, ki ga pripravlja Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije, bo potekal na več kot 2000 kvadratnih metrih v dvoranah Kocka in Kupola, kjer bodo svoje publikacije razstavile vse večje slovenske založbe. Sodelujoči na sejmu prihajajo iz petih držav, na njem pa se bo zvrstilo več kot 260 dogodkov na različnih odrih, kot so pogovori, razprave in predstavitve knjig.

V povezavi s Srbijo kot državo v fokusu bo med drugim na ogled razstava 50 50, namenjena srbskim prevodom v slovenščino in slovenskim v srbski jezik. Ob 100. obletnici rojstva pesnika Karla Destovnika - Kajuha na sejmu v sodelovanju z Občino Šoštanj pripravljajo razstavo Kajuhovih del. Občina Šoštanj bo s svojimi dogodki popestrila tudi utrip na sejmu.

Galerija Fotografije od leta 2018 na sejmu vodi program Fotocona, kjer so na voljo knjižne izdaje slovenskih in mednarodnih avtorjev in založb, ki svoj program namenjajo izdajanju fotoknjig. Pestro dogajanje bo tudi na Pisateljskem odru, ki ga koordinira Društvo slovenskih pisateljev. Program je namenjen predstavitvam literarnih ustvarjalcev in živemu stiku občinstva z avtorji.

Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo na področju založništva in knjigotrštva bodo podelili ob začetku sejma, med sejmom pa še druge nagrade, kot so v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev nagrada za najboljši literarni prvenec leta, nagrada za najlepše oblikovano knjigo ter v sodelovanju z Združenjem Manager nagrada za najboljšo poslovno knjigo.

Sejem se bo zaključil s koncertom Oblike duha, ki bo poklon Borisu A. Novaku ob njegovi 70-letnici.