Ta veseli dan kulture / Izbor brezplačnih dogodkov

Kam v nedeljo, 3. decembra?

V nedeljo, 3. decembra, praznujemo Ta veseli dan kulture. Obletnico rojstva pesnika Franceta Prešerna bodo obeležili s številnimi brezplačnimi dogodki, osrednji dogodek pa bo potekal pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani ob 15.45 uri.

Ljubljana

MGLC Grad Tivoli (12.00): Družinsko vodstvo po 35. grafičnem bienalu Ljubljana (vodi Jerca Šuštar)

MGLC Švicarija (10.00-18.00): Razstavno-prodajni umetniški sejem ARTish, (12.00−18.00): Odprta vrata umetniških ateljejev (javno vodstvo ob 14. uri)

Mestna galerija (10.00-18.00): Skupinska razstava So_Obstoj (umetniki: Boris Beja, Miha Godec, Maja Smrekar, Urša Vidic; kustosinja razstave: Barbara Sterle Vurnik)

Galerija Vžigalica (10.00-18.00): Giovanni Morbin: Hibridizakcije, od 1995 do danes (razstava 17 hibridizakcij italijanskega umetnika)

Mestni muzej: Javna vodstva po razstavi Slovenske umetnice 1850-1950 (ob 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 in 15.30), Javno vodstvo po stalni razstava Ljubljana. Zgodovina. Mesto (ob 12.00, 16.00), Družinski viteški turnir za otroke 4-11 let (ob 10.00 in 14.00), Vodstvo s kustosinjo konservatorko mag. Katarino Toman Kracina in strokovnima sodelavkama Lizo Lampič ter Heleno Pucelj Krajnc po razstavi Pogled z druge stran (ob 11.00)

Razstava Slovenske umetnice v Mestnem muzeju Ljubljana

© Blaž Gutman

Moderna galerija (10.30): Arhitekt Edvard Ravnikar (1907–1993) in Moderna galerija, vodi Tina Boc, (11.00): 20. stoletje. Kontinuitete in prelomi,vodi Tina Boc, (10.30): Kje živi moderna umetnost?, delavnica za (naj)mlajše, (12.30): Vedno na voljo. Feministične pozicije v vizualni umetnosti iz Slovenije, vodi Kristjan Sedej

Muzej sodobne umetnosti Metelkova (16.00): Stvari se skvarijo, vodi kustosinja Adela Železnik, (16.00): Kje živi sodobna umetnost?, delavnica za (naj)mlajše, (17.00): Extima: Okus bivanja (performans Olje Grubić)

Muzej za arhitekturo in oblikovanje (10.00-18.00): Struktura modernosti: iskanja Edvarda Ravnikarja (osrednja razstava v Ravnikarjevem letu 2023; kustos: Miloš Kosec, sokustosinja: Susanna Campeotto)

Cukrarna (11.00): 35. grafični bienale (vodstvo po razstavi), v Galeriji Partner razstava Saše Spačal Knjižnica padlih solz, v kleti razstava Plešem tihožitje z enim samim vdihom umetnice Cally Spooner

Slovenski etnografski muzej (11.00): Javno vodstvo po razstavi. Ljudska umetnost med domom in svetom: Zbirki SEM in ljudske umetnosti NSK skupine IRWIN z avtorico dr. Bojano rogelj Škafar, (16.00): Javno vodstvo po razstavi. Poljske jaslice s koordinatorko razstave in kustosinjo, dr. Neno Židov, (16.00): Delavnica Malega mojstra za otroke, Samorogi in vilinski konjiči

Slovenski gledališki inštitut (16.00): Javno vodstvo po razstavi Iz naših zbirk: Milan Butina, scenograf (vodi kustosinja Tea Rogelj)

Maribor

UGM Kabinet (10.00): Mariborski odtisi. Iz grafičnih map Umetnostne galerije Maribor in Pokrajinskega muzeja Maribor (vodstvo)

Sinagoga (11.00): Podobe Židovske. Likovna dela iz Zbirke Umetnostne galerije Maribor (vodstvo)

Umetnostna galerija (10.00-18.00): Skupinska razstava Jokati je okej (umetnice in umetniki: Christa Barlinn Korvald, Aurélie Bayad, Marin Håskjold, Mara Jenny, Matej Jurčević, Sara Pukanić, Jelisaveta Rapaić, Lucija Rosc, Sonja Vulpes, Nicole Maria Winkler in Karolina Wojtas; kustosinji in kustos: Barbara Gregov, Lovro Japundžić, Lea Vene-Organ Vida)

Celje

Likovni salon (17.00): Lea Culetto: Moje življenje je dlakava zgodba (vodstvo umtnice po razstavi)

Galerijia sodobne umetnosti (18.00): Večno nenapisano pismo(vodstvo po razstavi s kustosinjo Mašo Knapič)

Otroški muzej Hermanov brlog (14.00-18.00): Stalna razstava Brlog igrač in občasna razstava razstavo Hermanov bonton (ob 15. uri Hermanova družinska ustvarjalnica Praznične hiške)

Muzej novejše zgodovine (14.00-18.00): Razstava Stran pa ne bomo metal’: O pogubnih navadah in boljših praksah (ob 16. uri javno vodstvo)

Kostanjevica na Krki

Galerija Božidar Jakac (4.00): Grafika po navdihu poezije Lada Smrekarja (medgeneracijska ustvarjalnica), (16.00): Javno vodstvo po razstavi Damijan Kracina: Napačna ladja, (17.00): Javno vodstvo po razstavi Fragmenti časa: Miroslav Zdovc in fotografska scena (vodi kustos Miha Colner)

Murska Sobota

Galerija Murska Sobota (10.00-18.00): Razstava Štefana Galiča in Bakosa Tamása, (10.00): grafična delavnica za družine

Škofja Loka

Loški muzej (10.00): Muzejska delavnica Slikanje na panjske končnice in ogled razstave Dolgo 19. stoletje, Škofja Loka od 1803-1914 za otroke, (11.00): Voden ogled razstave Dolgo 19. stoletje, Škofja Loka od 1803-1914 s kustosinjama Biljano Ristić in Mojco Šifrer Bulovec, (15.00): Voden ogled stalnih zbirk Loškega muzeja