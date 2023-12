TV komentar / Saj smo vedeli, da nas bo zaradi »navdušenja« nad Eriko Žnidaršič in Tarčo še bolela glava

Zdaj, ko TV Slovenija ni več pod pritiskom politike, se bodo znova pokazale njene glavne težave. Pač odsotnost novinarstva.

Eriki Žnidaršič ni bilo mar za živali in kmete, le uporabila jih je, da bi dokazala, kako so vsi na oblasti pokvarjeni.

S Televizijo Slovenija je res križ. Na tem mestu jo vedno branimo, ko se v njeno delo vtikajo politiki. In ko je treba, branimo tudi oddajo Tarča, Eriko Žnidaršič in njen populizem, njen preprosti žurnalizem, njeno izbiro gostov, ki so vedno znova ljudje iz politike ali njenega obstranja, ker le tako Erika Žnidaršič dobi v studio levega in desnega lopova, ker vsi so isti, vse je enako, vsi korumpirani, vsi pokvarjeni. Ampak ko jo branimo pred politiko in njenim vmešavanjem, je ne branimo zato, ker je dobra voditeljica ali novinarka, ampak zato, ker mora biti novinarstvo avtonomno. Seveda je zato pogosto videti, kot da cenimo njeno delo ali pa oddajo Tarča. Niti ne. Tu in tam naredijo dobro oddajo – oddaja ima kar nekaj dobrih novinarjev –, a vse skupaj je vedno znova populistični rodeo, na katerem nastrada vsak, ki ima kanček moči: ker kdor ima moč, ta je slab, tak je svet Erike Žnidaršič, v katerem pa je ona seveda velika mati Morala.