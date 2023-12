TV komentar / Samozavest ali prevzetnost?

Pričakovali smo veliko

Urška Klakočar Zupančič na TV Slovenija

© TV Slovenija

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je nadstandardna političarka. Že preprosto zato, ker ni tako ista in enaka kot večina slovenskih politikov, ne nazadnje jo drugačno dela že – za politični prostor tu in v svetu – drobni nosni pirsing. Pač, to je v tem političnem prostoru drugačno. A seveda ne gre le za to: zanjo sta značilna sodoben način govora in tudi neka čista samozavest, ki jo je izkazala, še preden je postala političarka. Prav za to gre: kot pogumno in odločno smo jo spoznali, še preden je postala političarka, zato smo – verjetno kar skupaj z njeno stranko – pričakovali, da bo alternativka tudi ostala. A njeno vedenje je skozi funkcijo žal postalo prevzetno in mnogokrat oblastno. Saj je bila ta nonšalanca čisto zabavna, ko je bila eden od nas, zdaj, ko je funkcionarka z avtom, varnostniki in ostalo minljivo dvorsko navlako, pa je to vedenje za slehernike zgolj neprijetno. Deluje kot bogataška žena prostaških manir in polne denarnice – takole bi jo človek na hitro ocenil, če bi jo srečal na primer na predstavi v Cankarjevem domu. Je že tako, da je moč test človeka: in kdor ne dojame, da višja ko je funkcija, več skromnosti od njega zahteva, je videti – pač slabo. In na tem testu jih tudi največ pade.