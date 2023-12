Film tedna / Prehodi

Zgodbo o strasteh, poželenju in ljubosumju

V Kinodvoru bo od 18. decembra na ogled film Prehodi v režiji Ire Sachsa. Zgodbo o strasteh, poželenju in ljubosumju, v kateri se v usodnem trikotniku znajdejo gejevski par in mlada ženska, režiser predstavlja z gledišča nevsiljivega opazovalca, ki občutke protagonistov zazna, še preden se jih zavejo sami.

Na zaključni zabavi po uspešno končanem snemanju v Parizu nemški režiser Tomas spozna mlado osnovnošolsko učiteljico Agathe. Nedolžen ples se razvije v spogledovanje, ki se konča s posteljno avanturo. Nič neobičajnega in problematičnega, če ne bi bil Tomas poročen s svojim britanskim partnerjem Martinom. A ponosno priznanje, da je prvič spal z žensko, usodno načne njuno vezo. Še posebej ker se Tomasov odnos z Agathe razvije v več kot le seks in ker se srečujeta vedno pogosteje. Njuno početje v vseh treh sproži doslej nepoznane občutke telesne privlačnosti, skeleče razdvojenosti in boleče prevare. Smo v ljubezni res pripravljeni deliti?

"Prehodi predstavljajo nekakšno osebno preizpraševanje lastnega položaja in privilegijev. Film je vbod, rana v moškost. V ta moški svet vstopi ženska. Agathe je mlada, lepa, strastna in zelo ranljiva. V filmu je objekt in hkrati subjekt. Svet uspešnih in umetniških gejev je za Agathe sprva nekakšna fantazija, a ko fantazija postane bolj resnična – in Agathino mesto v njej precej manj pomembno –, nenadoma nima več prostora, da bi lahko dihala, da bi obstajala. Postane pogrešljiva," je zapisal režiser.

Prehodi so zgodba o vmesnem stanju. O tem, kako se lahko v življenju – ali pa v filmu – stvari že v naslednjem trenutku obrnejo na glavo. "Želja preide v obsedenost, ta pa v izgubo. Kar se zdi stalno, se nenadoma, nepredvideno in do neprepoznavnosti spremeni – naši domovi, naša spolnost, naša telesa in naša prihodnost. Ves čas smo nekje na sredi, prebijajoč se skozi vsak trenutek, kot vemo in znamo. Pretvarjati se moramo, da imamo nadzor, vendar se hitro znajdemo v nepričakovanem položaju. Zame so Prehodi akcijski film. Govori o vnetljivosti teles, ko pridejo v medsebojni stik. O tem, kako ljudje trčijo drug v drugega in se nato spremenjeni razidejo," je še zapisal režiser.

BjNObbLmc8M