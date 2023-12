Nepredvidljivost in neulovljivost ljubezni

Komedija Kar hočete po skoraj 80 letih spet na odru ljubljanske Drame

© Janusz Kica

Na Velikem odru SNG Drame Ljubljana bo danes, ob 20.00 premiera Shakespearove komedije Kar hočete v režiji Janusza Kice. Ta najbolj priljubljena Shakespearova komedija o raznolikih ljubeznih na slovenski oder ponovno prihaja po sto letih od krstne uprizoritve v Narodnem gledališču v Ljubljani. V ljubljansko Dramo se vrača po skoraj osmih desetletjih.

Kar hočete v prevodu Milana Jesiha prinaša preplet treh zgodb, preko katerih se je avtor poigral z nepredvidljivostjo in neulovljivostjo ljubezni in njenimi različnimi oblikami. Glavna junakinja je plemiška hči Viola, ki v tujem kraju poskuša poskrbeti za svojo eksistenco s službo pri lokalnem plemstvu. Zaradi tega se tudi preobleče v moškega, kar privede do brezupnega ljubezenskega trikotnika, obdanega z družbo veseljakov, dvorjanov in slug.

Janusz Kica,

režiser

Kot je na novinarski konferenci poudaril režiser uprizoritve Janusz Kica, se v igri Kar hočete, ki slovi kot ena najodmevnejših Shakespearovih komedij, prepletata komičnost in melanholija. "Kar hočete se razvija v smeri določene norosti, ki vodi v deziluzijo vseh vpletenih. Cilj tokratne uprizoritve je bil izpostaviti to izjemno stanje, z osredotočenjem na dojemanje, razumevanje ideje ljubezni: ali gre za naravni nagon ali usodo; je ljubezen najvišji življenjski cilj ali sredstvo za zapolnitev praznine v duši … Eno od ključnih sporočil, ki jih prinaša ta igra, je vsekakor razblinjenje družbenih in drugih mej, ki si jih je zamislil človek, predvsem ko gre za vprašanje ljubezni. Ljubezenska negotovost, preizpraševanje najbolj intimnih želj in hrepenenj lahko muči vsakogar, ne glede na njegov status v družbi, biološki spol, v katerem času ali delu sveta živi ," je še dejal Kica.

Komedija Dvanajsta noč ali Kar hočete sodi med najpogosteje uprizarjane Shakespearove komedije. Nastajala je med letoma 1600 in 1602, prvič pa je bila uprizorjena na dvoru kraljice Elizabete I. na svečnico leta 1602.

© Janusz Kica

V predstavi nastopajo: Marko Mandić, Tina Vrbnjak, Klemen Janežič, Gorazd Logar, Benjamin Krnetić, Polona Juh, Veronika Drolc, Igor Samobor, Gregor Baković, Branko Šturbej, Janez Škof in Gorazd Logar.

Dramaturginja: Mojca Kranjc, scenografinja: Karin Fritz, kostumografinja: Eva Dessecker, glasbena oblikovalka: Darja Hlavka Godina, lektor: Arko, oblikovalec svetlobe: Aleš Vrhovec, Pesmi je uglasbil Janez Škof, verze iz Shakespearovega Soneta št. 7 v prevodu Janeza Menarta pa je uglasbil Joži Šalej.