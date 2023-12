ART-MUS / Na sejmu sodeluje več kot 100 umetnikov

Od 17. do 23. decembra v Cirkulaciji 2 v Ljubljani

Utrinek z lanskega sejma ART-MUS

© Jakob Vogrinec

V prostorih Cirkulacije 2 (Podhod Ajdovščina) bo od 17. do 23. decembra, med 9.00 in 19.00 uro, potekal 9. sejem umetnin ART-MUS. Na sejmu, ki bo letos drugič potekal v Ljubljani, se bo predstavilo več kot 100 umetnikov, katerih dela si lahko ogledate tudi na spletni strani sejma.

Sejem ART-MUS predstavlja široko paleto umetniških izrazov - od slikarstva do kiparstva, od fotografije do grafike, - vsaka umetnina pa pripoveduje lastno zgodbo, odraža unikatnost, strast in globino, ki je plod izjemne ustvarjalnosti in vizionarske izvirnosti.

"Ključnega pomena za uveljavitev sodobne umetnosti in z njo tudi prodajnih priložnosti je predvsem prepoznavnost in prisotnost avtorjev na umetnostnem trgu, še posebej domačem, ki je še v razvoju. V ta namen smo že pred leti pričeli s projektom, naslovljenim ART-MUS, katerega temeljno poslanstvo je z inovativnimi pristopi približati slovensko likovno umetnost vrhunskim zbirateljem in ljubiteljem umetnosti doma (in na tujem) ter omogočiti celovite storitve in vrhunsko uporabniško izkušnjo z umetnostjo," je zapisala umetniška vodja sejma Nina Jeza.

© Jakob Vogrinec

Pripravili bodo tudi dražbo umetnin, ki jo bo vodil priznani umetnik in izkušen dražitelj Goran Medjugorac - Gogi. Dražba bo potekala 22. decembra ob 17. uri v Podhodu Ajdovščina, kjer boste imeli priložnost pridobiti nepozabne umetnine za vašo zbirko.