TV komentar / Tudi tokrat o Urški Klakočar Zupančič, in to z veliko kesanja

Posipanje s pepelom

Urška Klakočar Zupančič med izrekanjem opomina poslancu Žanu Mahniču, ker je bil »izjemno žaljiv«

© TV Slovenija

Tretji oziroma parlamentarni program TV Slovenija ima bolj malo gledalcev. Saj ne, da ni pomembno, kar se tam dogaja, saj ne, da ni tudi zanimivo, ne sicer zelo pogosto, je pa težko gledati, saj gre za neobdelan material. Časnik Večer je ta teden objavil izsek iz tokratnih poslanskih vprašanj ministrom in premieru Robertu Golobu, kot jih je prenašal tretji kanal nacionalne televizije. Na izseku posnetka, objavljenega na YouTubu, je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič med izrekanjem opomina poslancu SDS in enemu najbolj grobih ljudi v slovenski politiki Žanu Mahniču. Večer ni objavil posnetka nesramnega in poniglavega norčevanja Žana Mahniča iz zasebnosti premiera Roberta Goloba, in tudi mi ga ne bomo navedli. A dejansko smo se v tistem trenutku zavedeli, da je Urška Klakočar Zupančič tista izmed nas državljanov brez pozicij in z njimi, ki se mora dobesedno vsak dan soočati s temi grobimi in nesramnimi ljudmi. Ljudmi, ki so dve leti in pol grobo nadlegovali javnost, žalili vse povprek, diskvalificirali in lagali. Zdaj ko so v opoziciji, pa na srečo njihov glas doseže predvsem stene parlamentarnih dvoran. Prostaškost je tam, Urška Klakočar Zupančič kot predsednica državnega zbora pa je dejansko žrtev teh ljudi. Ki jo tudi ves čas napadajo.