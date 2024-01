Mini teater / »Obsojamo genocid države Izrael nad civilisti in etnično čiščenje Gaze«

Mini teater v izjavi za javnost v celoti zavrača, da je izpostava izraelske politike

V petindvajseth letih delovanja se je Mini teater, poleg gledaliških predstav, angažiral pri negovanju strpnosti in podpori ranljivim skupinam. Organiziramo festival Hiša strpnosti, na katerem prikazujemo filme, organiziamo razstave in predavanja. Soorganizator festivala strpnosti je Judovski kulturni center, v katerem se maloštevilna judovska skupnost v Sloveniji in v državah bivše Jugoslavije, ukvarja s temo Holokavsta ter sodeluje z drugimi etničnimi in kulturnimi organizacijami. Skupnost sama je pogosto bila tudi tarča napadov. Mini teater sodeluje z judovskimi in palestinskimi umetniki.

Naša predstava “Vsi ptice” avtorja libanonskega porekla Wajdija Mouawada se otvori s srečanjem arabke in juda, ki stopata v ljubezenjsko zvezo. Končuje se s pripovedovanjem mita slavnega arabskega pisatelja Lea Afrikanca. Izjemno poetičen in čudovit mit o ptici dvoživki je pripovedovan v arabščini, v jeziku Davidovega pravega porekla. David v zrelem obdobju svojega življenja spozna, da je posvojen palestinski otrok. Mitska ptica dvoživka, ki presega predsodke in nevidne prepreke uma, se potopi v srečanje s podvodnim svetom, ki je popolnoma različen od njenega, da bi odkrila njegovo lepoto. Zrastejo ji škrge, kot simboli sprejemanja in strpnosti. “Vsi ptice” Wajdija Mouawada raziskujejo kompleksne vidike judovsko-palestinskih razmerji skozi osem dramskih likov, ki jih mučijo ranjene identitete. Mouawad obsoja zgodovino, ki ji manjka skupnosti, sprejemanja in razumevanja. Odnos s Drugim, pogosto poganja iracionalno sovraštvo.

Mini teater del javnosti doživlja kot izpostavo izraelske politike. To v celoti zavračamo. Iskreno se opravičujemo v kolikor so določene naše aktivnosti pustile takšen vtis. Obsojamo genocid države Izrael nad civilisti in etnično čiščenje Gaze. Zavezujemo se k takojšnji prekinitvi vojne in k hitrim mirovnim pogajanjem. Rešitev mora vključevati medsebojno priznanje in spoštovanje enakopravnosti dveh držav, garancijo mednarodne skupnosti k vzpostavitvi miru, svobode in varnosti.

S spoštovanjem,

Robert Waltl in Ivica Buljan,

Mini teater