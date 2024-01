Festival MetalDays odpovedan

Med razlogi so organizatorji navedli lanske poplave, ki so posledično vplivale tudi na festival

Festival MetalDays v Tolminu

© Lukas Miheljak

Potem ko so organizatorji festivala MetalDays decembra napovedali prve nastopajoče za letošnjo izvedbo, ki bi drugič zapored potekala ob Velenjskem jezeru, so na družbenih omrežjih sporočili, da letošnji festival odpovedujejo in ga spet pripravijo leta 2025. Med razlogi so navedli lanske poplave, ki so posledično vplivale tudi na festival.

Kot so zapisali na družbenih omrežjih, so se lani, podobno kot še kakšen festival, soočili z nepredvidenimi težavami zaradi poplav, kar je privedlo do odpovedi zadnjih dveh festivalski dnevov. Posledično so se soočili z izpadom dohodkov in oteženo organizacijo.

Z vsemi vpletenimi so se zato odločili, da festival MetalDays 2024 prestavijo in se osredotočijo na organizacijo festivala MetalDays 2025, ki bo potekal od 27. julija do 2. avgusta prihodnje leto.

"Glede na vse okoliščine menimo, da je odločitev za premor in preusmeritev naših prizadevanj za zagotavljanje nove nepozabne izkušnje v letu 2025 pravilna in logičen korak naprej. Namesto hitenja in sklepanja kompromisov vidimo to kot priložnost za premor, sveže ideje in ponovno združitev v organizaciji kar najboljše edicije festivala v letu 2025," so pojasnili svojo odločitev.

V letošnji izdaji je bil festival predviden med 28. julijem in 3. avgustom z nemškima metal zasedbama Accept in Blind Guardian ter norveško skupino Emperor kot osrednjimi nastopajočimi. Že kupljene vstopnice bodo veljale tudi za leto 2025, njihovi imetniki pa lahko brezplačno obiščejo festival GoatHell, so še sporočili organizatorji. Festival je napovedan za konec julija v Pulju.

MetalDays je ob Velenjskem jezeru prvič potekal lani. Na novo prizorišče so ga po več letih preselili iz Tolmina, vendar so njegovo izpeljavo v celoti prekrižale izredne vremenske razmere.