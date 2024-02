TV komentar / Pozabljena vprašanja vodji SDS

Uroš Slak nas ni razočaral

Voditelj Uroš Slak in predsednik SDS Janez Janša v oddaji 24ur zvečer

© POP TV

Dobro, na začetku je treba predsedniku SDS Janezu Janši priznati, da dobro izgleda. Spočit, negovan moški, zadovoljen in poln šaljivih dovtipov se je prikazal v studiu POP TV. Ni kaj, opozicija mu dobro dene, ubogi Uroš Slak je ob njem deloval ves zmahan. Ampak saj ni čudno, Slak pač hodi v službo, se že pozna. No, vrnimo se k Janši, začel je s fino šalo, da v SDS želijo kot opozicija s sklicem izredne seje o korupciji zgolj pomagati vladi, da se bo lahko ukvarjala s stavkami in gospodarskimi okviri.