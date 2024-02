TV komentar / Ni bila šala

Saj razumemo, da je včasih kakšen prispevek treba narediti na hitro. Ampak dva?

Sebastjan Vežnaver v prispevku za oddajo Dnevnik

Po razkritju nečednega nakupa stavbe na Litijski cesti 51 so se na ministrstvu za pravosodje ( ja, tisti ljudje, ki so bili kasneje zamenjani, oni pa so zamenjali telefone) sredi januarja poskušali reševati tako, da so naročili novo cenitev. Češ, če pa ni toliko kvadratov, kot pravi pogodba, bo pa moral prodajalec vrniti denar. V njihov rog je robantila tudi takrat še ne tako skesana ministrica Dominika Švarc Pipan. Zdaj bo pa videl ta prodajalec, lump, tatič in pokora! Taktika je bila prozorna: pridobiti čas in preusmeriti pozornost. No, potem je šla zgodba svojo pot.