Veliko priznanje za slovensko ilustracijo

Vrhunski opus ilustratorke Alenke Sottler so prepoznali tudi v pomembni ameriški publikaciji

Črno-bele ilustracije za novi ameriški prevod Bambija avstrijskega judovskega pisatelja Felixa Saltna

Prestižna newyorška publikacija 3x3 Magazine, revija za sodobno ilustracijo, ki te dni praznuje dvajseto obletnico ustanovitve, v vsaki izmed treh letnih izdaj – kot nakazuje že ime – predstavi tri ilustratorje. V zadnji številki je to priznanje pripadlo slovenski ilustratorki in akademski slikarki Alenki Sottler (1958), ki že desetletja ustvarja za otroke, mladino in odrasle. V reviji so namreč na kar 17 straneh objavili predstavitev njenega opusa. Obsežen avtoričin profil, ki je zahteval več kot tri mesece priprav, poleg njenega intervjuja ter preglednega izbora del vključuje tudi misli njenih nekdanjih sodelavcev, umetniških direktorjev in urednikov, od Nika Grafenauerja do Andreja Brvarja.