TV komentar / Kako je Urška Klakočar Zupančič sodnike spomnila na etiko in moralo

Zlopamtilo

Urška Klakočar Zupančič (desno) v oddaji Politično s Tanjo Gobec

© RTV Slovenija

»Do dviga plač sodnikov seveda mora priti, a takrat, ko bo dosežen dogovor z vsemi deležniki v javnem sektorju. Takrat bo zagotovo prišlo tudi do dviga plač sodnikov. Sama menim, da so zahteve sodnikov legitimne, menim, da so dobile ustrezno legalnost tudi z odločitvijo ustavnega sodišča. Bi pa položila sodnicam in sodnikom na srce, da je včasih treba imeti v mislih še kaj več kot svoje lastne koristi in da je treba opozarjati na nepravilnosti tudi takrat, ko se ne tičejo samo tvojega materialnega položaja. In pod prejšnjo vlado, ko smo imeli v oči bijočo razgradnjo pravne države in pa neustavnosti, ki smo jih lahko vsi opazili, ki so se tikale temeljnih pravic in človekovih svoboščin, so bili sodniki povečini kar tiho. Želim torej, da so potrpežljivi, da zaupajo tej vladi, ker verjamem, da bo uresničila, kar se je zavezala, predvsem pa, da ne prestopajo meje, namreč meje, ki se ji reče izsiljevanje. Merim na njihovo grožnjo, da bodo bojkotirali evropske volitve. Izsiljevanje ne koristi nikomur, še najmanj pa sodnikom, ki imajo visoko stopnjo integritete.«