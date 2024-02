Dunajski model socialnih stanovanj

Stoletna tradicija uspešnega modela gradnje socialnih stanovanj

© Muzej novejše zgodovine Celje

V Muzeju novejše zgodovine Celje bo od 29. februarja do 14. aprila na ogled razstava Dunajski model socialnih stanovanj, ki je nastala v sodelovanju med Avstrijskim kulturnim forumom Ljubljana, Muzejem novejše zgodovine Celje in organizacijo Wiener Wohnen, ki deluje pod okriljem mesta Dunaj. Razstava bo s spremljevalnimi dogodki predstavila dunajsko stoletno tradicijo uspešnega modela gradnje socialnih stanovanj.

Nekatera mesta, regije in države Evropske unije so v preteklosti razvile različne tradicije in sisteme stanovanjske politike, ravno primer Dunaja pa je tisti, ki velja za najboljšega. V zadnjih letih se tudi v Sloveniji soočamo z visoko rastjo cen nepremičnin, tako za nakup kot tudi za najem, kar ustvarja vse več neenakosti, še posebej pa so na udaru mladi. Številni državljani, zlasti tisti z nižjimi in srednjimi dohodki, se soočajo z izzivi na stanovanjskem področju.

"Razstava prikazuje, kako mesto Dunaj uspešno že stoletje prebivalcem zagotavlja dostopna stanovanja. Danes približno 60 odstotkov Dunajčanov živi v občinskih stanovanjih ali stanovanjih, ki jih subvencionira mesto Dunaj. V novogradnje, prenove in v stanovanjsko podporo ljudem s posebej nizkimi dohodki mesto vsako leto investira več kot 400 milijonov evrov. Visok delež subvencioniranih stanovanj vpliva na zaviranje cen na zasebnem trgu in zagotavlja socialno mešanico v mestu. Posebnost Dunaja je tudi v tem, da iz naslova prebivališča ni mogoče razbrati, koliko tamkajšnji stanovalec zasluži," so zapisali ob razstavi.

"Danes približno 60 odstotkov Dunajčanov živi v občinskih stanovanjih ali stanovanjih, ki jih subvencionira mesto Dunaj. V novogradnje, prenove in v stanovanjsko podporo ljudem s posebej nizkimi dohodki mesto vsako leto investira več kot 400 milijonov evrov."

Od kod prihajajo sredstva za subvencionirana stanovanja, kako se uporabljajo, kakšni so ukrepi za delo v skupnosti in preprečevanje deložacij, kako in pod kakšnimi pogoji poteka dodeljevanje stanovanj, predvsem pa politična razsežnost dostopnih stanovanj – vse to so teme, ki jih obravnava in analizira pričujoča razstava.

V petek, 1. marca, ob 18. uri bo potekala okrogla miza, na kateri bodo sodelovali minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, direktor Stanovanjskega sklada RS Črtomir Remec, urbanistka na Mestni občini Celje Katja Martinčič, direktor Nepremičnin Celje Primož Brvar in predstavnik Mladinskega sveta Celje Tim Ratajc.