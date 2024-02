To so bili neki lepši in srečnejši časi

Pop-up razstava srbskega fotografa Dragana Teodorovića - Zeke, ki že več kot 40 let spremlja skupine jugoslovanske rock scene in ustvarja spomine z njihovih koncertov

© Dragan Teodorović - Zeko

V Galeriji Photon bodo danes, ob 19. uri odprli pop-up razstavo srbskega fotografa Dragana Teodorovića - Zeke z naslovom To je bilo neko lepše i srećnije vreme (To so bili neki lepši in srečnejši časi) in predstavili istoimensko monografijo. Teodorović - Zeko že več kot 40 let spremlja skupine jugoslovanske rock scene in ustvarja spomine z njihovih koncertov.

Kot so zapisali v galeriji, je razstava edinstvena v tem, da prikazuje spontana čustva občinstva med samimi koncerti. Avtor je na svojevrsten način ujel njihove solze, smeh, pričakovanje, delirij, pozitivno tenzijo, ki se ustvarja med občinstvom in njihovimi idoli v teh trenutkih, ko jih imajo možnost doživeti v živo.

Istoimenska fotografska monografija je nastala v okviru razstave, v njej je Teodorović - Zeko širše zaobjel svoja dela, ki so nastala predvsem v 80. letih prejšnjega stoletja. Predgovor h knjigi je napisal glasbeni kritik Peca Popović, recenzijo pa Bora Đorđević, avtor in frontmen skupine Riblja čorba.

Razstava je doslej med drugim gostovala v Beogradu, Kragujevcu, Novem Sadu, Podgorici in Trebinju, po Ljubljani bo na ogled v Skopju, Budimpešti in po še nekaterih drugih mestih.

"Cilj razstave je mlajšemu občinstvu s pomočjo fotografij približati občutke in čustva, starejšega pa spomniti na ta nek lepši in srečnejši čas."



Dragan Teodorović - Zeko

Teodorović - Zeko je ob razstavi povedal: "Cilj razstave je mlajšemu občinstvu s pomočjo fotografij približati občutke in čustva, starejšega pa spomniti na ta nek lepši in srečnejši čas. No, zdaj ... Kateri čas je to?! Vse je v očeh opazovalca. Za nekoga so to osemdeseta, za nekoga je to čas do pojava mobilnih telefonov, družbenih omrežij, epidemij, velikih grdih vojn ... Zame, kot avtorja te razstave, je to čas od polovice osemdesetih do konca teh."

Bora Đorđević pa je zapisal: "Predvsem se počutim privilegirano, ker je Dragan Teodorović - Zeko, krasen človek in fotografski mag, svojo razstavo in monografijo poimenoval po mojih verzih. To so bili neki lepši in srečnejši časi." In še: "Bolje rečeno, Zeko fotografira ljudi, ki so pomembnejši od samih izvajalcev, ki se nesebično dajejo, brez rezerve, ki z interakcijo ustvarjajo koncerte za veličastne dogodke, dvourne pravljice, v katerih se začasno pozablja surova realnost, ki nas obkroža."

Teodorović - Zeko je leta 1988 ustanovil koncertno agencijo Mrak i ja, specializirano za razsvetljavo in svetlobne efekte. Poleg tega je začel s fotoaparatom beležiti najzanimivejše trenutke in atmosfero tako na rock koncertih kot tudi energijo dramskih igralcev na gledaliških deskah. Leta 1999 je začel z delom za skupino Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, to pa označuje tudi začetek njegove profesionalne fotografske kariere.

Za sabo ima desetine samostojnih in skupinskih fotografskih razstav v Srbiji, Franciji, Švici, Argentini, na Poljskem in drugod. Njegove fotografije so bile objavljene v vseh srbskih in številnih svetovnih tiskanih medijih, kot so Rolling Stone, Playboy, Figaro, Madame, Le Monde in Corriere della Sera. Je tudi avtor fotomonografije Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra.

Razstavo v Galeriji Photon so pripravili v sodelovanju s Srbskim kulturnim društvom - Srbsko knjižnico Mihajlo Pupin. Na ogled bo do 8. marca.