TV komentar / In vendar se premika na TV Slovenija

Male velike spremembe

Vuk Ćosić, soavtor spomenika izbrisanim v obliki zgornje tretjine črke Ć, v oddaji Osmi dan

© TV Slovenija

Čeprav se še vedno pogosto čudimo, ko gledamo informativni program TV Slovenija, pa se vendarle začenjajo počasi čutiti spremembe – in to v dobrem smislu. Kot bi začeli na TV Slovenija tisti ljudje, ki so bili zatolčeni in leta postavljeni na stranski tir, dihati. In kot bi si mislili: delali bomo točno to, kar mislimo, da je treba, ker če se vrnejo Janševi politični zamaknjenci, nas bodo itak zamenjali. In to je prekleto res.