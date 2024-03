»Usoda zidov je, da padejo. Ampak senca zidu ostane kot duh iz grozljivke.«

"Nacionalna meja je mesto utelesitve centra moči, točka, kjer pokaže svojo pravo naravo. Paradoksalno so mejna območja hkrati prednja in zadnja plat. Navadno so daleč od centra moči in vendar ljudje (in narava) na območju meje najbolj neposredno izkušajo posledice pravil in zakonov, ki jih center moči določa. Spoznala sem mnoge ljudi, ki so jim meje izoblikovale življenja – lokalno prebivalstvo, begunce, nekdanje vojake iz časa hladne vojne …"

"Ena od mnogih lekcij, ki sem se jih naučila od ljudi z meje, je ta, da je vsaka nehumana meja manifestacija strahu. Strahu pred drugim, strahu pred neznanim in, v samem jedru, seveda strahu pred samim seboj. Naučila sem se tudi, da zidovi ne morejo ustaviti toka življenja, lahko ga zgolj preložijo. Usoda zidov je, da padejo. Ampak senca zidu ostane kot duh iz grozljivke."

(Pisateljica Kapka Kassabova v intervjuju za Delo o tem, kako se spopadati z na novo obujenim procesom zaostrovanja nacionalnih meja)