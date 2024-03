TV komentar / Morda raje kar ukinemo državo?

Končno se je država oziroma njeno ministrstvo za notranje zadeve začelo vesti kot država. In začelo na mejnih območjih, kjer se pojavi največ beguncev, odpirati centre, da ne bi nesrečniki tudi letos tavali mimo hiš in vasi, prestrašeni, kje so in kaj jim vse grozi. Ob tem pa enake neprijetne občutke doživljajo tudi prebivalci teh vasi, ki se prav tako ne znajdejo v teh razmerah, velikokrat pa se jim zdi, da neznanci vdirajo v njihovo intimo in rušijo občutek varnosti. Koliko let smo torej čakali, da bo neka vlada to zmogla? Dolgo, ker politiki so reve, pa raje gledajo stran. Ta vlada je na predlog ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja v četrtek končno sklenila, da na območju nekdanjih mejnih prehodov Obrežje in Središče ob Dravi uredi izpostavi azilnega doma, ki ima sicer sedež v Ljubljani. Prebivalci so bili ogorčeni, čeprav gre za uporabo obstoječih zmogljivosti države, s katerimi sama razpolaga – in lahko v lastnih prostorih odpre tudi azilni center.