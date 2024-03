Zasebna umetniška zbirka Kroples prvič na ogled javnosti

Do 14. julija v Narodni galeriji

Metka Krašovec (1941–2018), Dekle in srnjak, 1993

© Umetniška zbirka Kroples

V Narodni galeriji je do 14. julija na ogled zasebna umetniška zbirka Kroples, ki je nastajala desetletja in je prvič na ogled javnosti. Predstavljen je izbor 66 del umetnikov iz druge polovice 19. in 20. stoletja, kot so Marko Pernhart, Ivana Kobilca, Anton Karinger, Rihard Jakopič, Ivan Grohar, Matija Jama, Hinko Smrekar in Zoran Mušič.

Gorske pokrajine, slikane v poznoromantičnem duhu, zaledenela jezera in veličastna alpska pokrajina s Triglavom, simbolom slovenstva, so predstavljeni v slikah Marka Pernharta in Antona Karingerja. Slovenski običaji, prizori iz vsakdanjika preprostega človeka ali iz ljudskih pripovedk pa so vidni v delih Ivane Kobilca, Ivana Groharja, Maksima Gasparija, Gvidona Birolla, Hinka Smrekarja in Toneta Kralja, so zapisali v Narodni galeriji.

Na ogled je tudi več podob salonsko uglajenih žensk, modno oblečenih, upodobljenih v naslanjačih, na sprehodu, ob obrežjih ali pri vsakodnevnih opravilih, kot so jih slikali Ferdo Vesel, Matej Sternen, Rihard Jakopič, Fran Tratnik in Veno Pilon. Henrika Langus pa je z delom Amor - Kupid avtorica edinega antičnega motiva na razstavi.

Marko Pernhart (1824‒1871, Velo Polje s Triglavom

© Umetniška zbirka Kroples

Na razstavi ne manjkajo niti tihožitja, ki so zastopana z deli Matije Jame in Gojmirja Antona Kosa. Bogato predstavljena bodo tudi raznolika dela članov Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov, kot so Maksim Sedej, Nikolaj Omersa, Marij Pregelj, Stane Kregar, France Pavlovec. Poseben segment razstave je, kot so poudarili v Narodni galeriji, namenjen zgodnjemu opusu Zorana Mušiča. Na razstavi bodo na ogled še dela Gabrijela Stupice in Lojzeta Perka, od kiparjev pa so zastopani Lojze Dolinar, France Gorše, France Kralj in Frančišek Smerdu.

Ferdo Vesel (1861‒1946), Pravljica, (ok. 1886)Umetniška zbirka Kroples

© Umetniška zbirka Kroples

Najmlajša predstavnica na razstavi je Metka Krašovec, ki sodi med najbolj prepoznavne slovenske modernistične umetnike. "Estetski užitek, ki ga zagotavlja vizualna odličnost umetnin," dopolnjujejo še avtoportreti umetnikov Gasparija, Kosa, Sedeja, Omerse in Mušiča, piše v najavi razstave.

V zbirki se nahaja tudi nekaj umetnin, ki so v slovenskem prostoru veljale za pogrešane in so se pojavile na mednarodnem tržišču.

"Tako se je k nam vrnilo Groharjevo platno Pred poroko iz leta 1897, ki ga je umetnik že sam prodal v Zürich," so zapisali v Narodni galeriji in dodali, da so hvaležni podjetju Kroples za pripravljenost, da javno prikaže to pomembno zbirko slovenskih umetnikov. "Skupna lastnost zbranih umetnin je tudi etnični poudarek, zato s svojo reprezentativnostjo v marsičem dopolnjujejo stalno zbirko Narodne galerije," so še poudarili.

Več v fotogaleriji spodaj.