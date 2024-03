Županova igra

Ljubljanski župan Zoran Janković je z vmešavanjem v izbor novega direktorja Kina Šiška po nepotrebnem omadeževal sloves dveh kakovostnih kulturnih institucij

Desete obletnice odprtja Kina Šiška z naslovom Šiška Open 2019 se je udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Fotograf ga je ujel v pogovoru z ekipo Kina Šiška, ki jo je takrat vodil Simon Kardum (drugi z desne), danes pa jo kot v. d. direktorja vodi Mitja Bravhar (skrajno levo)

© Nejc Ketiš / Kino Šiška

Ljubljanski Center urbane kulture Kino Šiška, ki je zaživel leta 2009, se je že v svoji prvi sezoni delovanja uveljavil kot izredno obiskan in pomemben prostor. Pod eno streho združuje kakovosten, progresiven in raznolik kulturni program, v stavbo z bogato zgodovino je vdihnil novo življenje in temeljito prevetril domače umetniško prizorišče. Danes velja za nepogrešljiv del mestnega tkiva ter kulturnega in družabnega življenja v naši prestolnici, pa tudi v širši regiji. Od odprtja leta 2009 se je v njem zvrstilo na tisoče koncertov, uprizoritvenih dogodkov, razstav, filmskih projekcij, predavanj in drugih dogodkov. Če potegnemo črto, je Kino Šiška že vse od svojega nastanka ena najvidnejših, najbolj progresivnih kulturnih institucij pri nas.