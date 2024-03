TV komentar / R. Golob pri R. Pesek in R. Golob pri U. Slaku

Rosvita Pesek je voditeljica, ki svoje naklonjenosti SDS in njenemu predsedniku Janezu Janši niti ne skriva

Premier Robert Golob in voditeljica Rosvita Pesek v Odmevih

Žal se včasih ta rubrika ujame v časovno luknjo med oddajo Mladine v tisk ob sredah in dejanskim izidom, ki se zgodi v petek. Včasih komentiramo nekaj, kar se je zgodilo že pred fizičnim izidom prejšnje številke. Seveda to počnemo redko, da bralke in bralce ne bi imeli občutka, da morajo brati stare stvari. A vendar je tokrat vredno. Gre za nastop predsednika vlade Roberta Goloba v istem večeru – bilo je v četrtek, 14. marca – v obeh nacionalnih večernih informativnih oddajah, torej v Odmevih in oddaji 24ur zvečer. A tokrat je bilo še posebej zanimivo, ker sta bila – po naključju – ta večer v obeh oddajah voditelja konservativnih prepričanj, torej Rosvita Pesek na nacionalki, Uroš Slak pa na komercialki. In kaj se je zgodilo? Oba pogovora sta bila zanimiva. Ne govorimo o premieru – ki je bil dejansko dobro pripravljen, umirjen in tudi prepričljivo je razlagal, kaj dela vlada. A tokrat ne gre zanj. V naslednjih vrsticah se bomo osredotočili na voditelja, posredno pa tudi na druge voditelje, ki običajno gostijo premiere in predsednike.