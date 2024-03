Kino Šiška brez novega direktorja

Tibor Mihelič Syed, edini kandidat, prijavljen na januarski razpis, je kandidaturo umaknil

Tibor Mihelič Syed, za zdaj še direktor mladinskega gledališča in skorajda direktor Kina Šiška, sicer pa glasbenik in basist v bendu Katalena

© Nada Žgank

Center urbane kulture Kino Šiška niti po januarski ponovitvi razpisa še ne bo dobil novega direktorja. Edini kandidat Tibor Mihelič Syed, sicer sedanji direktor Slovenskega mladinskega gledališča, je od kandidature odstopil. Odstop je sledil negativnemu predhodnemu mnenju, ki ga je k njegovi kandidaturi podal svet javnega zavoda »zaradi nekorektnega in nestrokovnega poteka postopka ter načina izbire kandidata«.

Na prvi razpis septembra lani so namreč prispele tri vloge, pogoje sta izpolnjevala dva kandidata – sedanji vršilec dolžnosti direktorja Kina Šiška Mitja Bravhar ter glasbeni urednik in novinar na Valu 202 Žiga Klančar. Nato se je v postopek vpletel ljubljanski župan Zoran Janković in ju povabil na pogovor, po njem pa sta oba odstopila od prijave na razpis. Tega so januarja ponovili, nanj se je prijavil zgolj Tibor Mihelič Syed, ki naj bi veljal za županovega favorita, mandat na čelu Mladinskega pa se mu izteče 1. aprila 2025.

A Mihelič Syed je na začetku tega tedna podal odstopno izjavo, v kateri je zapisal, da se je na mesto direktorja Kina Šiška prijavil »transparentno, javno in odgovorno. Po vseh mojih informacijah sva tako jaz osebno kot ustanoviteljica v razpisnem postopku delovala pravno in etično nesporno. Zato mi je žal, da so se v medijih in javnosti pojavili dvomi o legitimnosti moje kandidature.« Dodal je, da se zaveda »izrednega pomena videza transparentnosti in spoštovanja pravil pri postopkih imenovanj direktoric in direktorjev javnih zavodov«, zato od prijave odstopa in ustanoviteljici predlaga, naj razpis ponovi. »Želim si, da se nanj prijavi čim več primernih kandidatk in kandidatov ter da svet Kina Šiška in Mestna občina Ljubljana izbereta najboljšo oziroma najboljšega,« je še zapisal.

Na torkovi novinarski konferenci je župan Zoran Janković potrdil, da bodo objavili nov razpis za direktorja javnega zavoda. Odgovoril je tudi na vprašanje o odstopu Tiborja Miheliča Syeda. Povedal je, da je ta prišel k njemu, potem ko je zamudil rok za oddajo vloge, a »da je njegova res srčna želja, da bi bil direktor Kina Šiška«, ob tem pa dodal, da je sam s tem soglašal, ker je Mihelič Syed »izredno dober direktor«. Prisotne je še vprašal, ali se jim zdi logično, da bi bil glede na večino v mestnem svetu lahko kdo potrjen proti njegovi volji. »Ni možnosti,« je odgovoril. »Ali res kdo misli, da lahko kdo postane direktor javnega zavoda brez mojega soglasja?«

Ob županovih samovoljnih posegih v postopek se poraja vprašanje, koliko primernih kandidatov oziroma kandidatk se bo sploh želelo prijaviti na ponovni, že tretji razpis za direktorja ene najpomembnejših kulturnih institucij v prestolnici, ki ga je župan s svojim vpletanjem povsem po nepotrebnem omadeževal.