TV komentar / Kancler na obisku

Zakaj je Olaf Scholz prišel v Slovenijo?

Nemški kancler Olaf Scholz in slovenski premier Robert Golob na srečanju v Ljubljani

© Borut Krajnc

V torek je uredništvo informativnega programa začelo oddajo TV Dnevnik z obiskom nemškega kanclerja Olafa Scholza v Sloveniji. In zdela se je čisto prava izbira za začetek Dnevnika, ker je bil Scholzev obisk res nenavaden in zato medijsko zelo zanimiv. Scholz je namreč prišel k slovenskemu premieru Robertu Golobu, zvečer se je sicer srečal še s strankarskimi kolegi iz SD, a popolnoma jasno je, da je bil namen tega srečanja, da se nekaj zmenijo – in da je za Scholza to »nekaj« pomembno. Je šlo za kakšen dogovor glede Ukrajine? Je šlo za dogovor glede omejevanja uvoza kitajskih avtomobilov? Kakšno koalicijo poskuša skleniti Scholz z nami (in morda tudi drugimi državami), da je o tem hotel govoriti na štiri oči in pri tem prišel na obisk? Gre mogoče le za način zmanjševanja negativnega odnosa do Nemčije zaradi njene pretirane podpore izraelski vladi? Gre morda za kakšen vojaški dogovor? Je prišel podpret SD in Tanjo Fajon? Je prišel opozorit slovenske funkcionarje, da gredo predaleč pri napovedovanju hitrega priznanja Palestine? Je šlo mogoče za snovanje nove taktike proti Rusiji? Bo morda zrasla na slovenskih tleh kakšna nemška tovarna streliva? Imeli smo vsa ta vprašanja – in pričakovanja, da nam bo TV Slovenija dala te odgovore.