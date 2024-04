Branje kot potovanje na krilih zgodb

Mednarodni dan knjig za otroke

Na rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena 2. aprila obeležujemo mednarodni dan knjig za otroke. Letos je poslanico in plakat prispevala japonska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost (IBBY). Poslanica branje primerja s potovanjem, njeno vodilo pa je "na krilih zgodb, z močjo domišljije proti novim začetkom".

Poslanico je napisala japonska pisateljica Eiko Kadono, ki je leta 2018 prejela Andersenovo nagrado, osrednjo mednarodno nagrado za mladinsko književnost. Iz japonščine jo je prevedel Iztok Ilc. Plakat je ilustrirala japonska avtorica in ilustratorka Nana Furiya.

"Zgodbe sedejo na krila in potujejo. Želijo si slišati, kako ti vznemirjeno bije srce. Sem zgodba, ki potuje. Priletim lahko kamorkoli (...) In potem sem pri tebi, počasi odprem strani in ti povem zgodbo, ki si jo želiš (....)" med drugim poudarja poslanica, s katero je povezana tudi slovenska bralnospodbujevalna akcija.

Ta se vsako leto začenja na svetovni dan poezije 21. marca in se konča ob koncu leta. Osrednja tema letošnje akcije je čudežna moč priljubljenih knjižnih serij, na katere se mladi bralci hitro navežejo in jih vzamejo za svoje.

"S pričakovanjem nadaljevanja oziroma 'novega začetka' svojim najljubšim knjižnim junakom in njihovim zgodbam podarijo priložnost, da rastejo in živijo naprej", so o akciji med drugim objavili na spletni strani Mestne knjižnice Ljubljana.

Letošnji mednarodni dan knjige za otroke je tudi svojevrsten uvod v častno gostovanje Slovenije na mednarodnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni.

Na sejmu bodo med drugim razglasili prejemnike več mednarodnih nagrad, za katere so nominirani tudi slovenski ustvarjalci. Za spominsko nagrado Astrid Lindgren Alma so med nominiranci Jana Bauer, Peter Škerl in Ana Zavadlav. Prejemnika bodo razglasili na sejmu v Bologni 9. aprila.

Za Andersenovo nagrado sta bila med nominiranci Peter Svetina in Damijan Stepančič, ki pa se nista uvrstila v ožji izbor, je razvidno s spletne strani IBBY. Prejemnika bodo razglasili 8. aprila na sejmu v Bologni.

Za nagrado IBBY iRead za izjemne mentorje branja sta nominirana Slavko Pregl in Darja Lavrenčič Vrabec. Pri nagradi za promotorje branja IBBYAsahi je nominirano Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS. Prejemnike teh dveh nagrad bodo prav tako razglasili na sejmu v Bologni 8. aprila.