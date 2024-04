Slovenija šteje

Premiera avtorskega projekta, ki je nastal iz razmišljanja o tem, kakšni so slovenska družba, država, narod, tudi skozi pogled tujcev

© Črt Piksi

V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) bo, 6. aprila ob 19.30 premiera novega avtorskega projekta Slovenija šteje, ki je nastal iz razmišljanja o tem, kakšni so slovenska družba, država, narod, tudi skozi pogled tujcev. Režirala sta ga Sebastian Nübling in Jackie Poloni.

Dvojica je že sodelovala pri nekaterih predstavah v nemško govorečem okolju in kot sta povedala na novinarski konferenci, sta se v ozadju tokratne uprizoritve, ki sta jo označila kot kolektivno delo, pogovarjala z zelo različnimi ljudmi. Zanimala so ju razmišljanja in občutki tako igralcev, tistih, ki niso gledališčniki, tujcev, ki so kot begunci prišli v Slovenijo, kot ljudi, ki so jih priporočili denimo Svetlana Slapšak, Andrej Blatnik in Miha Blažič.

"Dobili smo številne perspektive o tem, kako je živeti tukaj, kakšna je družba in podobno," je povedal režiser. Kot je dodal umetniški vodja SMG Goran Injac, so ob nastajanju projekta razmišljali tudi o tem, kdo je v družbi privilegiran, kdo je viden in kdo ne.

Režiserja sta razkrila, da je v predstavi veliko repeticije, saj govorijo o tem, kako narod (pre)živi skozi prebivalce. V ospredju je tako vsakodnevna realnost, pomembno vlogo pa ima tudi glasba. Ta "ne slika določenih občutij, temveč sledi in sodeluje z igralci. Glasba podčrtuje ritem, tempo predstave," je povedal-a Jackie Poloni.

"Slovenija šteje je avtorski projekt, ki v središče postavlja Slovenijo in delo, potrebno, da se ta vzpostavlja, ohranja in spreminja. V središču projekta je stroj, ki ga tvorimo vsi, ki sodelujemo v projektu Slovenija, vsi, ki vsak dan prispevamo svoj delež k temu, da ta obstaja. Stroj, ki za pogon izkorišča glasbeni beat in gib. V konceptu Slovenije namreč ni nič inherentnega, je zgolj vsakodnevno ponavljanje dejanj, za katera smo se člani in članice družbe odločili_e, da predstavljajo Slovenijo. Vsako novo dejanje Slovenije je predmet pogajanj in bitk, ki celotno sliko za nekaj časa spremenijo, od vztrajanja drugih pa je odvisno, ali se bo ta slika spremenila za vedno ali le za kratek čas. Slovenija šteje je predstava, ki se spreminja glede na angažma sodelujočih v njej. Slovenija je družba, ki se spreminja (ali pa se ne) glede na angažma sodelujočih v njej," so zapisali v SMG.

V predstvai nastopajo: Lina Akif, Lea Aymard, Primož Bezjak, Nataša Keser, Janja Majzelj, Robert Prebil in Vito Weis.

Dramaturg: Goran Injac, asistentka dramaturga: Deja Crnović, glasba in oblikovanje zvoka: Jackie Poloni, scenografija: Urša Vidic, kostumografija: Slavica Janošević, oblikovanje svetlobe: Matjaž Brišar.