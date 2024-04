Realnost in utopija / Ljubezen v najrazličnejših oblikah

Shakespearova predstava skozi estetiko popa

© Peter Giodani

V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo 4. aprila ob 20.00 premiera ene najpogosteje uprizarjanih Shakespearovih komedij Kakor vam drago v režiji Juša Zidarja, v kateri se Shakespeare ukvarja z dvema nasprotujočima si svetovoma: z realnostjo in utopijo. Dramaturginja Eva Mahkovic se je v svoji priredbi osredotočila na najkompleksnejšo Shakespearovo junakinjo Rozalindo in koncept romantične ljubezni.

Režiser Zidar je na novinarski konferenci povedal, da pri izbiri komedije zanj ni glavna motivacija zabava, ampak da se je mogoče skozi komedijo tudi izpovedati. Pri tem je v navezi na Kakor vam drago izpostavil motiv izgnanstva, tudi v današnjem svetu, "kjer smo mi izgnali na nek način samega sebe", ter odrešitev ali osvoboditev v emancipiranem gozdu brez klasične hierarhije.

"V gozdu, ki je žanrsko fluiden in ima vse postavke sodobnega, hiperkorektnega sveta (...), kjer se ljubezen pojavi v najrazličnejših oblikah in popolnoma prosto, neodvisno od spola, tipa seksualnosti in tako dalje," je dodal. Kot je še povedal, so se predstave na nek način lotili skozi estetiko popa.

Juš Zidar,

režiser

Kot je povedala avtorica priredbe in dramaturginja Eva Mahkovic, si je pri sami priredbi, za katero je črpala iz številnih Shakespearovih iger, najprej zastavila vprašanje, kako igro postaviti dejansko v gozd, da to ne bo banalno oziroma da gozd ne bo samo prizorišče, ampak nekaj, kar bo v igralskih likih sprožil spremembo. In gozd v predstavi postane tudi neke vrste fantazija glavne junakinje Rozalinde.

Pri adaptaciji se je Mahkovic opirala tudi na žanr Shakespearove komedije z vsemi njenimi zakonitosti, med katerimi je tudi srečen konec kot cilj.

V Kakor vam drago je izrazito izpostavljena Rozalindina ljubezenska zgodba na sodoben način, ki ne ustreza zahtevam industrije sreče današnjega dne, tako da gre za ljubezensko zgodbo, ki je polna negotovosti, napačnih interpretacij in zaključkov, ki to niso. "Se pravi nekaj, na kar se lahko v vsakdanjem življenju pogosto navežemo, tako da je v bistvu to neka zelo sodobna ljubezenska zgodba," je še povedala dramaturginja.

Igrajo: Lena Hribar Škrlec, Primož Pirnat, Ajda Smrekar, Jana Zupančič, Filip Samobor, Matevž Sluga, Filip Štepec, Jaka Lah, Tina Potočnik Vrhovnik in Joseph Nzobandora - Jose.

Scenografija: Branko Hojnik, kostumografija: Jelena Proković, glasba: Laren Polič Zdravič, oblikovalec zvoka: Gašper Zidanič, lektorica: Maja Cerar, oblikovalec svetlobe: Andrej Koležnik in oblikovalka maske: Anja Blagonja.

Scenografijo, pod katero se podpisuje Branko Hojnik, dopolnjujeta avtorska glasba in kostumografija. Pod prvo se podpisuje Laren Polič Zdravič, pod drugo Jelena Prokovič.