TV komentar / Junak!

Kako je lahko nekdo, ki je nasilno vstopil v prostor nekega sicer zvezdniškega nogometaša, v tej državi zvezda neke televizije?

Prestrašeni Cristiano Ronaldo v objemu slovenskega navijača

© zajem zaslona

Pretekli teden je bil največji dogodek v Sloveniji nogometna tekma med Slovenijo in Portugalsko. Ok, prijateljska tekma, a kar je, dobro je, majhni smo, daje nas kompleks nepomembnosti, zato nam ta soj luči veliko pomeni. Seveda smo na veliko slavili zmago, ker smo tako brezkompromisno premagali Portugalce s Christianom Ronaldom na čelu, dva proti nič, komentatorji in novinarji pa so malce zamolčali, da velike ekipe – torej v tem primeru portugalska – sem pa tja gentlemansko malo manj ostro igrajo na tovrstnih prijateljskih tekmah, z manj močnimi ekipami, ker namen sta popularizacija športa in prijateljevanje.