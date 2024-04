Bologna / Slovenija kot častna gostja

61. mednarodni sejem knjig za otroke in mladino

© Mladinska knjiga

V Bologni so danes odprli 61. mednarodni sejem knjig za otroke in mladino, na katerem se kot častna gostja predstavlja Slovenija. Program gostovanja je nastal pod okriljem Javne agencije za knjigo RS. V ospredju predstavitve je slovenska ilustracija, ob tem pa se bo zvrstilo več spremljevalnih dogodkov. Slovenija je naziv častne gostje na sejmu v Bologni pridobila leta 2018. Za vidnost predstavitve si je izbrala logotip ŠČŽ, s katerim namiguje na značilnost svojega jezika.

"Knjige so lahko gradniki in dajejo smisel mnogim mladim generacijam," je ob razstavljeni slovenski produkciji povedal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan. V nagovoru je Rusjan poudaril, da se država s ponosom ozira na raznoliko produkcijo knjig za otroke in mladino, ki izhaja v Sloveniji. Zgodbe, ki jih pripovedujejo avtorji, so po njegovih besedah bistveni del človeštva. In če je zgodovina pripovedovanja zgodb zgodovina sama, so enako kot literatura in jezik tudi slike in podobe bistveni del našega obstoja.

Ilustracije v knjigah za otroke in mladino z zgodbami, poezijo, stripi ali grafičnimi romani so tudi bistveni del učenja in razvijanja orodij, ki jih mladi potrebujejo, da si osmislijo svet. Razumevanje jezika podob pa je enako pomemben kot razumevanje zapletenega besedila, saj oboje omogoča odprte, strpne in radovedne skupnosti, je med drugim povedal sekretar.

Sejem so odprli v osrednji hali, kjer se predstavlja tudi Slovenija kot častna gostja. Predstavitev so zasnovali pod okriljem Javne agencije za knjigo RS in kot je dejala direktorica Katja Stergar, je sejem v Bologni vedno mesto presenečenj. Kot je izrazila upanje, bo letos za obiskovalce presenečenje slovenska ilustratorska razstava.

Ta je na ogled v posebnem paviljonu z naslovom And then what happens? (In kaj sledi potem?), na kateri je zastopanih 44 imen, od tega jih je 12 še posebej izpostavljenih. Še 15 ilustratorjev pa so izbrali za istoimenski spremljajoči katalog, da bi na ta način prikazali vso stilsko raznolikost slovenske ilustracije.

Sejem na pot so pospremili tudi drugi predstavniki države gostiteljice, pa tudi direktorica Elena Pasoli, ki je med drugim povedala, da se letošnje izdaje udeležuje 1500 razstavljavcev iz 100 držav, med njimi je 40 držav prisotnih prvič.