»Cilj propagande je vpliv na javno mnenje«

Propaganda skozi oči kontrakulturnih umetniških gibanj

Matjaž Hanžek

© Borut Krajnc

V Galeriji P74 bodo danes ob 19. uri odprli razstavo del Matjaža Hanžka, Ivana Volariča Fea, Daliborja Martinisa, skupine Laibach Kunst in oblikovalskega studia Novi kolektivizem z naslovom Propaganda. Na razstavi bodo prikazana umetniška dela omenjenih ustvarjalcev s propagandnim in provokativnim namenom.

Propaganda je javno načrtno razširjanje različnih ideoloških nazorov, so zapisali v galeriji. V zgodovini umetnosti 20. in 21. stoletja so umetniki problematizirali teme, kot so politizacija umetnosti, umetniška in politična propaganda, resnica in manipulacija. V današnjem času, ko postajajo laži in manipulacije prevladujoč diskurz javnega govora in politike, je ena od ključnih nalog umetnosti in kulture njihovo razkrinkavanje, so še zapisali.

Kontrakulturna umetniška gibanja so v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja problematizirala potrošništvo, ideologijo moči in oblike hierarhičnega političnega delovanja. Edicija Matjaža Hanžka, rojenega leta 1949 v Slovenj Gradcu, z naslovom Uživam LSD sestavlja šest vžigalčnih škatlic. Nastala je leta 1967, poimenovali so jo pop artikel.

Skupina Laibach je poleg avtorske glasbe ustvarjala tudi vizualna dela. V galerijskih prostorih se je z imenom Laibach Kunst pojavljala s plakati, slikami, lesorezi, prostorskimi postavitvami, video deli in performansi. Utemeljila je gibanje retroavantgarde. Za razstavo Laibach Kunst - Monumentalna retroavantgarda aprila leta 1983 je bil natisnjen plakat z interpretacijo Kofetarice Ivane Kobilce iz leta 1888 v kseroks obdelavi in montaži, ki reprezentira njihove ready made in cut up postopke.

V oblikovalskem studiu Novi kolektivizem, ki je nastal leta 1984 so soustvarjali Dejan Knez, Miran Mohar, Darko Pokorn in Roman Uranjek. Poleg oblikovanja lastne znamke, so oblikovali kataloge, plakate, plošče in promocijske predmete. Posebno vlogo so imeli njihovi politični plakati. Eden izmed najbolj kontroverznih je bil plakat za Dan mladosti 1987, ki je postmoderno kolažiral podobe nasprotujočih ideoloških usmeritev. Plakata Buy Victory in Krvava gruda plodna zemlja sta nastala med 27. junijem in 7. julijem 1991 kot politična reakcija na desetdnevno vojno v Sloveniji.

Dalibor Martinis, rojen leta 1947 v Zagrebu, v delu Obraćam se vama kao čovjek čovjeku (I Am Addressing You Man to Man) naslavlja problematiko demokratične družbe in protokolov resnice. Leta 2003 je v notranjosti Istre na avtobusnih postajah izvedel intimno akcijo volilne kampanije in na stenah puščal plakate s svojo portretno fotografijo, skledico z bomboni in sporočilom Nagovarjam vas kot človek človeka. Tako kot umetnikov portret, ki sodi v nek drug čas, tudi avtobusna postajališča prispevajo k dokumentiranju razvoja demokracije. Fotografska edicija Obraćam se vama kao čovjek čovjeku leta 2021 je zadnja bila faza tega projekta.

Ivan Volarič Feo je bil eden osrednjih soustvarjalcev neoavantgarde in kontrakulture v Sloveniji, pesnik, vizualni umetnik, performer in glasbenik. Leta 1974 je izdal pesniški prvenec Desperado Tonic Water, ki je postal legendaren. Volarič je z novo rabo jezika, igro in humorjem vnašal nove vsebine in subverzivno posegal v konzervativno okolje prežeto z vrednotami katoliške socialistične tradicije.

Izraz propaganda izvira iz latinščine in je bil izpeljan iz imena Kongregacije za evangelizacijo narodov znotraj Rimskokatoliške cerkve, s tedanjim imenom Sacra Congregatio de Propaganda Fide, ustanovljene leta 1622. Njen namen je bil širjenje katoliške vere v nekatoliških deželah. V sodobnem pomenu se je izraz pojavil v 19. stoletju, ko so propagando kot sredstvo in način komunikacije ter manipulacije z javnostjo pričeli uporabljati v politične namene. Posebno mesto ima Edward Berneys, ki velja za očeta PR strategije. Leta 1928 je izšlo njegovo prelomno delo Propaganda, v kateri je opravičeval zavestno in inteligentno manipulacijo navad in mnenj ljudskih množic kot odločilen element demokratične družbe. Promoviral je tudi novo sintagmo javni odnosi.

Tudi danes je cilj propagande vpliv na javno mnenje v političnih, ekonomskih, psiholoških in drugih okvirih, so zapisali v galeriji in dodali, da je mnogokrat enačena z manipulacijo in pojmovana kot potvarjanje ali namerno prikrivanje dejstev.