Haiku Garden in Astrid na Orto festu

Orto fest se bo zaključil 27. aprila

Na festivalu Orto fest bodo v četrtek, 11. aprila, ob 20. uri nastopili domači prvaki shoegazea Haiku Garden in alter pop izvajalka Astrid.

Haiku Garden se po končani evropski turneji po Avstriji, Nemčiji in Slovaški, vračajo na slovenske odre. Znanci domačih klubskih odrov in neodvisne založbe KAPA Records so od prvega EP-ja Waver (2016) izdali še tri albume. Svojim prvotnim vplivom so tekom let dodali še svežino psihedeličnega popa, post-punka, garažnega rocka in krautrocka.

Astrid je slovenska alter pop izvajalka, sicer akademsko izobražena harfistka in vokalistka. Prvič se je javnosti predstavila leta 2019 s skladbo Coconut, kateri sta sledili e Sing to me in Črno pero. Tem prvim popovskim zvočnim nastavkom je sledil stilski preobrat, odkar od leta 2022 sodeluje s producentom Tomažem Zupančičem (MRFY). Astrid in Tomaž sta se usmerila bolj proti trip-hopu in alternativni, art pop glasbi. Astrid je za večino skladb režirala in producirala tudi videospote. Julija 2023 je izdala EP Triptich.

V nadaljevanju Orto festa bodo med drugim nastopili še Zmelkoow (13. 4.), Inquisition in Demonical (16. 4.), Kiwi Flash in Ember (18. 4.), Lumberjack in Before Time (19. 4.), Emkej in Muzičari (26. 4.), RVR River in Romachild (27. 4.).