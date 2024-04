MRFY na klubski turneji po Sloveniji

V sredo, 17. aprila, bodo nastopili v Festivalni dvorani v Ljubljani

MRFY

© Borut Krajnc

Indie pop rock zasedba MRFY se v sklopu klubske turneje po Sloveniji, ki je doslej obredla že Mursko Soboto, Brežice, Novo Gorico, Velenje in Novo Mesto, v sredo, 17. aprila ustavlja v Ljubljani. Turneja se bo nadaljevala še v Slovenski Bistrici in zaključila v Kopru.

V Festivalni dvorani v Ljubljani bodo MRFY, znani po svojih norih živih nastopih, bodo poleg njihovih največjih uspešnic predstavili tudi žive izvedbe novih, še neizdanih pesmi – ter pred kratkim izdanih skladb Poskočna, ki je nastala s skupino Laibach, simfonično epopejo RonRon ter angleški singl Future Idols.

wHkajhD4ylQ

hgqdhB2n-ew

"O tem, da so se mladi glasbeniki iz zasedbe MRFY v zadnjih letih prelevili v absolutne velikane domače glasbene scene, pričajo na primer tri zlate piščali, s katerimi so bili lani ovenčani za album leta, pesem leta in izvajalca leta. Pa tudi na primer koncert, ki so ga na silvestrovo odigrali v svojem rojstnem kraju: na nabito polnem Glavnem trgu v Novem mestu so igrali več kot šest tisoč obiskovalcem, oder pa jim je ogrevala zasedba Dan D, še eni velikani slovenskega rocka, in jim s tem na neki način simbolično predala štafetno palico," je v Mladini zapisal Gregor Kocijančič.

b3C4Cf3Agn8

HnDhqRWhvJ4