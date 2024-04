Monopoly / Igra, ki je navdušila že več generacij

Igro je leta 1904 patentirala levičarska ameriška feministka Lizzy Magie. Poimenovala jo je Landlord's Game.

© pixabay.com

Film o Monopolyju, klasiki med družabnimi igrami, dobiva konkretnejšo podobo. Kot so objavili minuli teden, bo producent filma podjetje LuckyChap, kjer je med njegovimi ustanovitelji tudi avstralska igralka Margot Robbie. Po poročanju ameriške revije in portala Hollywood Reporter, so načrti za film Monopoly sicer stari že več kot desetletje.

Producent filma bo tudi ameriško podjetje za proizvodnjo igrač Hasbro Entertainment. Vodja filmskega oddelka pri Hasbro Entertainment Zev Foreman je ob tem po poročanju britanskega BBC povedal, da Monopoly kot ena od najbolj ikoničnih iger na svetu ponuja neverjetno priložnost za pripovedovanje različnih zgodb.

LuckyChap Entertainment je ameriško produkcijsko podjetje s sedežem v Los Angelesu. Leta 2014 so ga ustanovili Margot Robbie, Tom Ackerley, Josey McNamara in Sophia Kerr. Podjetje je po lastnih navedbah osredinjeno na filmsko in televizijsko produkcijo, kjer so v ospredju ženske.

Ni še znano, kdaj naj bi se snemanje filma začelo. Prav tako niso znane druge podrobnosti.

Ena od najbolje prodajanih družabnih iger Monopoly je generacije otrok naučila kupovati zemljišča, na njih graditi hiše in hotele ter soigralcem zaračunavati vrtoglava nadomestila za privilegij, če so se znašli na njihovi nepremičnini.

Lizzy Magie je bila zagovornica ameriškega političnega ekonomista Henryja Georgea. Ta se je zavzemal za obdavčitev zgolj naravnih dobrin ter uvedbo enotnega davka na vrednost zemljišča, ki bi bil pogoj za produktivnejšo in pravičnejšo družbo.

V času velike gospodarske krize v ZDA v 30. letih 20. stoletja je za igro izvedel brezposelni trgovec iz Pensilvanije Charles Darrow, ki je iz nje izdelal svojo različico. Kot Monopoly jo je prodal podjetju Parker Brothers. Igra je kmalu postala velika uspešnica in prinesla bogastvo tako Darrowu kot podjetju Parker Brothers. Darrow se je tudi vpisal v zgodovino kot izumitelj igre, prispevek predhodnikov pa je ostal dolgo zamolčan.

sZAYHeAbJSM