Muzeji zaradi težkih finančnih razmer skrajšujejo odpiralni čas

Muzej Bode

© Thomas Wolf / Wikipedia

Nekateri pomembni berlinski muzeji zaradi težke finančne situacije, ki jo zaznamujejo naraščajoči stroški in omejeni proračuni, skrajšujejo svoj delovni čas. Od danes naj bi še za en dan v tednu popolnoma zaprli svoja vrata, poleg tega ob dnevih, ko so odprti, skrajšujejo odpiralni čas.

Na Muzejskem otoku se nov odpiralni čas po pisanju nemške tiskovne agencije dpa nanaša na Stari muzej in Muzej Bode. Prav tako se nanaša na Umetnostno knjižnico, Grafični kabinet in Muzej dekorativnih umetnosti v Kulturforumu, pa tudi cerkev Friedrichswerdersche, Muzej evropskih kultur v Dahlemu, zbirko Scharf-Gerstenberg v Charlottenburgu in palačo Köpenick.

"Žal smo zaradi zaostrenih proračunskih razmer prisiljeni drastično zmanjšati izdatke. Hkrati se želimo v prihodnje veliko bolj prožno odzivati na tokove obiskovalcev in pri uspešnih razstavah podaljšati odpiralni čas."



Hermann Parzinger,

predsednik Fundacije za prusko kulturno dediščino

Po navedbah Fundacije za prusko kulturno dediščino, ki je pristojna za Berlinske državne muzeje, naj bi bili našteti muzeju odslej zaprti ob ponedeljkih in torkih, nekateri med njimi bodo tudi skrajšali odpiralni čas v tistih urah, ko sicer beležijo manj obiska.

"Žal smo zaradi zaostrenih proračunskih razmer prisiljeni drastično zmanjšati izdatke," je omejitve utemeljil predsednik fundacije Hermann Parzinger. "Hkrati se želimo v prihodnje veliko bolj prožno odzivati na tokove obiskovalcev in pri uspešnih razstavah podaljšati odpiralni čas," je dodal.