Jugoslovanska kinoteka / V Beogradu 10. dnevi slovenskega filma

Predstavili bodo retrospektivo izbranih filmov slovenskih avtorjev od leta 2015 do danes

Predvajali bodo tudi dokumentarni film Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna Maje Weiss

V Jugoslovanski kinoteki bodo od 10. do 14. maja potekali 10. dnevi slovenskega filma. Predstavili bodo retrospektivo izbranih filmov slovenskih avtorjev od leta 2015 do danes, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Slovenski veleposlanik v Srbiji Damjan Bergant je ob jubilejni izdaji dnevov slovenskega filma povedal, da so ti dnevi "najpomembnejši in najbolj obiskan slovenski kulturni dogodek v Srbiji". Po njegovih besedah so se poleg projekcij sodobnega in klasičnega slovenskega filma v desetih letih zvrstili tudi številni spremljevalni dogodki, na katerih so sodelovali slovenski filmski strokovnjaki, ki so ljubitelje filma popeljali v svet slovenske kinematografije.

Kot je napovedano, bodo na odprtju 10. maja prikazali dokumentarna filma Milko Bambič: V stanju rojevanja Radovana Čoka in Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna Maje Weiss ter epizodo iz dokumentarne serije Slovenci v Beogradu, ki govori o igralki nemega filma iz Divače Iti Rini v režiji Vladimirja Šojata.

V nadaljevanju bo na sporedu še šest celovečernih filmov po izboru umetniškega direktorja dnevov slovenskega filma Dragomirja Zupanca.

Kot so napovedali, bosta 11. maja na sporedu celovečerni film Ples v dežju Boštjana Hladnika in televizijski film Stekle lisice Borisa Jurjaševića.

12. maja bosta na sporedu dokumentarni film Glasba je časovna umetnost 3: LP film Laibach Igorja Zupeta in igrani film Ne bom več luzerka Urše Menart, 13. maja pa dokumentarni film Ena za reko: Zgodba Save Rožleta Bregarja in igrani film Zgodbe iz kostanjevih gozdov Gregorja Božiča.

V okviru dnevov slovenskega filma bodo predvajali še kratke filme, potekali bodo tudi spremljevalni programi - razstava, tribuna na temo Prispevki k zgodovini slovenskega filma in različne delavnice.

Organizatorji dogodka so Društvo Slovencev Sava v Beogradu, ob pokroviteljstvu slovenskega veleposlaništva v Srbiji in partnerski podpori Jugoslovanske kinoteke, Slovenskega filmskega centra in Filmskega centra Srbije.

