Znani so nominiranci za nagrado kresnik

Strokovna žirija je izbrala deset del, od tega sedem romanov avtoric in tri romane avtorjev

Presenečenje letošnjih nominirancev je knjiga Tereze Vuk Zakaj ima moj hudič krila

© Izak Košir

Strokovna žirija za Delovo nagrado kresnik, ki jo podeljujejo najboljšemu romanu leta, je naredila prvi izbor nominirancev. Izbrala je deset del, od tega sedem romanov avtoric in tri romane avtorjev, ki so izšli pri petih založbah, danes poroča časnik. Čez mesec dni bodo izbrali finalno peterico, nagrajenca pa bodo razglasili čez dva meseca.

V izboru so romani Posuj se s pepelom vaših očetov Laure Buzeti (Litera), Smrt, v temo zavita Samante Hadžić Žavski (LUD Literatura), O vinu, kozah in drugih prevarah Borisa Kolarja (Goga), Kenozoik Blaža Kutina (Goga), Toxic Eve Mahkovic (Beletrina), Pričakovanja Anje Mugerli (Cankarjeva založba), Težka voda Pie Prezelj (Goga), Tri barve za eno smrt Janje Rakuš (Litera), Zakaj ima moj hudič krila Tereze Vuk (Beletrina) in Gral Vlada Žabota (Beletrina).

V deseterico nominirancev za kresnika jih je uvrstila žirija, v kateri so Igor Bratož (predsednik), Igor Divjak, Robert Kuret, Tanja Petrič in Igor Žunkovič.

Kot je ob tem povedal Bratož, dobrih knjig ni nikdar veliko, a na seznamu, na katerem je bilo 185 romanov z lansko letnico izida, je bilo precej odličnih naslovov. Izbrano deseterico je opisal kot skrajno različne knjige, ki jih druži "nespregledljiv literarni naboj, suverena literarna izvedba".

"Tu so premišljena pogledovanja v preteklost, seciranje nenavadnih življenjskih zgodb zdajšnjosti, ekskluzivni uvidi v turbulentne, bizarne dogodke, ki jih zna priskrbeti le pisateljski pogled, pa tudi avtofikcijsko pisanje, ki na poseben način vidi le trojico jaz, tukaj in zdaj," je povedal Bratož.

Nagrado kresnik za najboljši roman preteklega leta bodo 34. po vrsti podelili čez dva meseca na Rožniku. Finalno peterico, ki se bo potegovala za nagrado, bodo objavili 23. maja.

