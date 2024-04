40 let skupine Niet / »Smo del zgodovine«

Koncert, ki bo 24. maja v Križankah, je razprodan, na poti so tudi film, knjiga in turneja

© YouTube

Za punk skupino Niet bo letošnje leto plodno, saj bo vsestransko proslavila 40 let od svojih začetkov. Nedavno so posneli novo skladbo Tema rjove skozi mesto za ZKP RTV Slovenija, kjer bo izšla tudi dvojna vinilna plošča s posnetki iz vseh ključnih obdobij zasedbe. Koncert, ki bo 24. maja v Križankah je razprodan, obetajo pa se še film, knjiga in turneja.

Nova skladba Nietov je nastala v sklopu aktivnosti skupine ob 40-letnici, ki jo bo koncertno obeležila 24. maja v Križankah. Koncert so naslovili po verzih ene svojih največjih uspešnic Pa tako lep dan je bil in kot so člani zasedbe povedali na novinarski konferenci, bi bil njihov nekdanji pevec Primož Habič navdušen in začuden hkrati, da so prispeli do tako visoke številke, saj vmes približno 15 let niso delovali.

"Bili smo trije mulci, potem smo se razširili na pet, ki smo to počeli iz zabave, iz želje, da bi se družili. Poslušali smo punk in želeli smo delati svojo verzijo punka," je povedal večinski avtor zasedbe Igor Dernovšek ter dodal, da so šli skozi veliko vzponov in padcev.

Skupina je namreč že po prvem izdanem albumu oziroma kaseti Srečna mladina prenehala delovati, posledično tudi zaradi prezgodnje Habičeve smrti. Povsem novo obdobje se je začelo leta 2008, ko je mesto pevca prevzel Borut Marolt in so prav tako nastopili v Križankah. Kot je povedal, je bil pred nastopom precej nervozen, a se je dobro izšlo. "Saj fantje so verjeli vame in tudi sam sem verjel, a je bilo vseeno toliko zunanjega pritiska in tudi tega, kaj se greste zdaj, ko ni več Primoža," se je spominjal Marolt.

Igor Dernovšek

"Smo del zgodovine in del neke scene. Nismo sanjali in nismo verjeli, da se bo zgodilo, kar se nam dogaja," pa je dejal Tomaž Bergant.

Za njihove prve posnetke je bil zaslužen producent Borut Činč, ki ga je nasledil Žare Pak. Novo skladbo Tema rjove skozi mesto pa so posneli s producentom Robertom Likarjem. Z njo so uvedli sklop aktivnosti ob obletnici, ki bo vključevala tudi dvojno vinilno ploščo s posnetki iz vseh ključnih obdobij zasedbe. Retrospektivna plošča bo po besedah vodje ZKP RTV Slovenija Mojce Menart izšla ob koncertu.

Ob obletnici bo nastal tudi dokumentarni film, medtem ko bo v knjigi njihovo pot popisal glasbeni novinar Zdenko Matoz. Kot je povedal, knjiga še nastaja, v njej pa bo skušal osvetliti še duha časa 80. let minulega stoletja, ki so se zdela bolj svobodna. Z več zornih kotov bo predstavljen tudi Primož Habič.

Po Križankah, ki so z Nieti tesno povezane, saj so na tem prizorišču nastopili že leta 1984 na festivalu Novi rock, se bodo podali na turnejo. Njihov predstavnik Jani Jerant je napovedal, da bodo letos in prihodnje leto odigrali štirikrat po deset koncertov.

