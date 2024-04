Dobrodelni koncert za Gazo / 16. maja v Ljubljani

Nastopili bodo številni znani glasbeniki in glasbenice, med njimi tudi Zlatko, Dan D, Adi Smolar, AKA Neomi in Bowrain

V Kinu Šiška bo na mednarodni dan sobivanja v miru 16. maja dobrodelni koncert za Gazo v organizaciji študentskega kolektiva En dva svetova, na katerem bodo zbirali sredstva za humanitarno pomoč v Palestini. Prispevke bodo v celoti namenili britanski dobrodelni organizaciji Medical Aid for Palestinians in žrtvam vojne v Gazi.

Medical Aid for Palestinians (MAP) s sedežem v Londonu je neprofitna organizacija, ki vse od ustanovitve leta 1982 zagotavlja zdravstvene storitve na Zahodnem bregu, v Gazi in Libanonu ter zagovarja pravice Palestincev do zdravja in dostojanstva.

Po dosedanjih napovedih naj bi na koncertu nastopili kantavtorja Adi Smolar in Bort Ross, raperja Leopold I. in Zlatko, nekdanja pevka skupine Tabu Tina Marinšek, slovenski skladatelj, pianist in glasbeni producent Bowrain, eden od pionirjev slovenskega rapa in funka Dalaj Eegol, znan tudi pod vzdevkom Ali En ali RecycleMan, plesalec in cirkusant iz Palestine ter finalist oddaje Slovenija ima talent 2023 Ahmad Kullab, glasbeni skupini AKA Neomi in Dan D, sirski kantavtor Ali R. Taha, kantavtorica KiKi ter Amaya Collective.

Kot napovedujejo v kolektivu En dva svetova, bodo sredstva zbirali s prodajo vstopnic ter najverjetneje tudi preko telefonske številke, ki bo aktivna med koncertom, in samoorganiziranimi stojnicami z umetninami, na katerih bodo lokalni umetniki v zameno za prostovoljne prispevke prodajali svoje umetniške izdelke.

Zadnja vojna v Gazi se je začela z napadom palestinskega islamističnega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani, v katerem je bilo po uradnih podatkih izraelske strani ubitih približno 1170 ljudi in ugrabljenih okoli 250 ljudi. Izrael je kot povračilo za napad sprožil vojaško ofenzivo na Gazo, v kateri je bilo po navedbah palestinske strani ubitih najmanj 34.183 ljudi, večinoma žensk in otrok.

