Na Festivalu neodvisnega filma zmagal film Borbike

Posebne omembe so dobili igrana filma Barcelona Žige Kukoviča in WC kaseta Perice Rajčića ter dokumentarni film Laster Davida Lužarja

Prizor iz filma Borbike

© Nika Jurman

V Slovenski kinoteki se je konec tedna s podelitvijo nagrad sklenil 24. Festival neodvisnega filma. Glavno festivalsko nagrado je žirija podelila animiranemu filmu Borbike režiserke Nike Jurman, posebne omembe pa so dobili igrana filma Barcelona Žige Kukoviča in WC kaseta Perice Rajčića ter dokumentarni film Laster Davida Lužarja.

Film Borbike po oceni žirije prinaša sodobno in duhovito ogledalo časa. Skozi cinično osladno rožnato prizmo "spoznamo groteskno prenarejanje samooklicane ljubljanske meščanske elite, poskus ugajanja dekleta s periferije pa je še zadnji krik po pozornosti, preden se odločno vrne v pristno bukoličnost slovenskega podeželja", je v utemeljitvi med drugim napisala žirija. Kot je dodala, je naključno sovpadanje uporabe barbie lutk z lanskim celovečercem režiserke Grete Gerwig filmu Borbike samo v prid. Borbike presežejo mejo med filmom in animiranim filmom, med komičnim in družbeno kritičnim. Gre za preprosto samostoječ izdelek, ki s formo in sporočilnostjo doseže svoj cilj, je še zapisala žirija.

Selektor Martin Draksler je v letošnji tekmovalni program Festivala neodvisnega filma izmed prijavljenih 112 filmov uvrstil 19 kratkih filmov in celovečerni film. V spremljevalnem programu so si obiskovalci lahko ogledali še nagrajene filme lanskoletnega Svetovnega festivala neodvisnega filma mednarodne zveze UNICA, katerega član je tudi Javni sklad RS za kulturne dejavnost, ki je organizator Festivala neodvisnega filma.

Žirija Festivala neodvisnega filma

Festival je spremljala strokovna žirija, ki so jo letos sestavljali avtorica animiranih filmov Milanka Fabjančič, režiser Blaž Švent ter igralec Petja Labović.

V sklopu festivala, ki je potekal med 19. in 21. aprilom, so pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so sodelovali ena izmed soustanoviteljic Baze slovenskih filmov Jasna Pintarič, filmski kritik in TV voditelj Iztok Gartner, direktor FNF in producent za film pri JSKD Matjaž Šmalc ter režiser Martin Draksler. Gostje so spregovorili o možnostih distribucije neodvisnega filma v kinih, na festivalih, televizijah in spletnih platformah, pa tudi o tem, kako lahko ti film v poplavi komercialnih blockbusterjev najde svoje občinstvo.

