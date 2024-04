TV komentar / Reševanje Valentina Hajdinjaka in Nove Slovenije

Hajdinjak je politični profesionalec. Znal je izkoristiti priložnost, ki mu jo je tako prijazno ponudila voditeljica Rosvita Pesek.

Nekdanji predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak in voditeljica Odmevov Rosvita Pesek

© TV Slovenija

Začelo se je dobro in dinamično. Rosvita Pesek nam je v torkovih Odmevih že v prvih dvajsetih sekundah razložila, da se je končno začela policijska preiskava domnevno dogovorjenih poslov med Darsom in ponudniki storitev, ki je pred pol leta odnesla z mesta predsednika uprave Darsa, nekdanjega profesionalnega politika, nekdanjega tiskovnega predstavnika Janeza Janše in nekdanjega podpredsednika Nove Slovenije Valentina Hajdinjaka, Slovenija pa je pred pol leta z odprtimi usti na POP TV gledala finančnega optimizatorja (tako se je sam opisal) in jetniškega kolega Janeza Janše na Dobu Roka Snežiča, kako prejema pet tisoč evrov od zakritega podkupovalca, šlo pa naj bi za domnevno posredovanje pri upravi Darsa. No, skupaj naj bi šlo za 90.000 evrov podkupnine, Rok Snežič pa je potem razlagal, da ni šlo za slovenski Dars, ampak za britansko istoimensko družbo Dars, ni šlo za podkupnino, ampak promocijsko dejavnost. Dars je sicer tudi sejem robotike v francoskem Montbéliardu, navajamo le zato, če morda še komu z bankovci v rokah pride prav.